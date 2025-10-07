Tomaszewski wskazał, tak powinniśmy zagrać z Litwą. Komunikat do Urbana wysłany

W poniedziałek, 6 października rozpoczęło się kolejne zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Jego kadra świetnie spisała się we wrześniu, gdy najpierw zremisowała 1:1 z Holandią, a następnie pewnie pokonała Finlandię (3:1). W ten sposób "Biało-Czerwoni" wciąż liczą się w walce o nawet bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

W październiku drużyna znów rozegra dwa spotkania, lecz tym razem ważniejsze zdecydowanie będzie drugie z nich. Najpierw Polacy zagrają towarzysko z Nową Zelandią (9 października), a następnie w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata z Litwą (12 października).

W mediach pojawia się wiele dyskusji odnośnie składu, jaki na mecz z Litwą wydeleguje Jan Urban. Wielką niewiadomą jest lewa strona boiska. W końcu z powodu kontuzji z kadry wypadł Nicola Zalewski. W tym temacie wypowiedział się Jan Tomaszewski. W rozmowie z "Super Expressem" wskazał, kto z graczy powołanych może go zastąpić.

- Na pewno już wiemy, że nie zagra Zalewski. I tutaj się poszukuje następcy. Być może Michał Skóraś, bo jest on lewym pomocnikiem. Zależy, jakim będziemy grali ustawieniem, ale na tej lewej pomocy jest wakat, bo nie ma etatowego zawodnika. Może tam zagrać też Przemysław Frankowski - powiedział.

Tomaszewski z apelem do Urbana. "Ta dziesiątka"

Co ciekawe, Urban w poprzednich dwóch spotkaniach wystawił dwie dokładnie takie same "11". Zdaniem byłego piłkarza na Litwie w podstawowym składzie powinno znaleźć się 10 piłkarzy z tamtych meczów. Do tego dojdzie zastępca Nicoli Zalewskiego.

Mam nadzieję, że ta dziesiątka, która dobrze zaprezentowała się w tych dwóch ostatnich spotkaniach, wyjdzie na mecz z Litwą. Jedenasty będzie następca Zalewskiego. Ta dziesiątka powinna nam zagwarantować trzy punkty z Litwą i to będzie przedłużenie naszej szansy na zajęcie nawet pierwszego miejsca w grupie

Do tego wskazał również, że pełne 90 minut na boisku powinien spędzić Robert Lewandowski. Napastnik we wrześniu wracał do gry po urazie i nie był w rytmie meczowym. Tym razem jest jednak nieco inaczej, bowiem Polak regularnie zdobywa kolejne minuty w Barcelonie.

- Robert moim zdaniem powinien grać cały mecz, bo jest na to przygotowany. Tym bardziej na słabszego przeciwnika, jakim jest Litwa. Nie ma prawa wyjść druga "dziewiątka" - zaznaczył Tomaszewski.

Jak już wspomnieliśmy, nim Polska zmierzy się z Litwą (12.10) zagra towarzyskie starcie z Nową Zelandią. Rywalizacja odbędzie się już w czwartek, a pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45.

