Tomaszewski wprost ws. powrotu Szczęsnego do reprezentacji. Urban musi to zaakceptować

Mimo wielkich nadziei, reprezentacja Polski nie weźmie udziału w tegorocznych piłkarskich mistrzostwach świata. W marcu "Biało-czerwoni" przegrali bowiem kluczowy mecz o "bilet" na amerykańską imprezę.

Nie oznacza to jednak całkowitego przestoju dla podopiecznych Jana Urbana. Na przełomie maja oraz czerwca rozegrają oni dwa mecze sparingowe. Wpierw zmierzą się z Ukraińcami (31 maja we Wrocławiu), natomiast później sprawdzą się oni w meczu z Nigeryjczykami (3 czerwca w Warszawie).

Na kilka dni przed pierwszym z wymienionych starć wspomniany wyżej selekcjoner ogłosił pełną listę zawodników, którzy wezmą udział w zbliżających się spotkaniach. Nie zabrakło na niej stałych bywalców zgrupowań, choć tym razem Urban zdecydował się dać szansę całkiem pokaźnej liczbie debiutantów.

Tomaszewski ostro ws. decyzji Urbana. Domaga się powołania Szczęsnego

Decyzje personalne Urbana wywołały niemałe zaskoczenie u imiennika selekcjonera naszej kadry. Jan Tomaszewski, bo o nim mowa, w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na brak powołania dla Wojciecha Szczęsnego. Zdaniem legendy, byłby on bowiem cennym spoiwem dla zespołu, który po porażce ze Szwedami będzie musiał poszukać nowej tożsamości.

- Dziwię się, że nie ma tutaj Wojtka Szczęsnego, który moim zdaniem powinien być w kadrze aż do Mistrzostw Europy. Jeśli będzie grał w Barcelonie jako drugi, czyli trenował przeciwko najlepszym piłkarzom świata, to dla poprawienia atmosfery po tej Szwecji, która odbija się czkawką, powinien być - mówił Tomaszewski, cytowany przez portal "Super Express". Warto przypomnieć, że bramkarz Barcelony już jakiś czas temu sam podjął decyzję o rezygnacji z gry dla reprezentacji.

Były golkiper postanowił także skomentować fakt powołania aż pięciu debiutantów. Sama decyzja o włączeniu do kadry nowych twarzy nie jest jego zdaniem niczym złym, jednak w momencie przywdziewania koszulki reprezentacyjnej wielu piłkarzy może "zabłysnąć, albo całkowicie stracić formę".

W sposób szczególny Jan Tomaszewski pochylił się natomiast nad postacią Karola Czubaka z Motoru Lubli. Mimo statuetki dla najlepszego napastnika sezonu PKO BP Ekstraklasy, legendarny golkiper nie jest do końca przekonany o słuszności powoływania tego zawodnika.

To na bezrybiu i rak rybą. (Czubak red.) Zdobył miano najlepszego napastnika w Polsce

Nie mogło także zabraknąć kilku słów, wypowiedzianych pod adresem Roberta Lewandowskiego. Tomaszewski nie raz podkreślał niebagatelną wartość kapitana naszej kadry narodowej. Nie inaczej było i tym razem. Legenda reprezentacji twierdzi, że już sama obecność 37-latka jest niezwykle istotnym czynnikiem motywującym dla pozostałych kadrowiczów.

