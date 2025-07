Tomaszewski usłyszał o Bułce u Saudyjczyków i poszedł na całość. "Dziwię się"

Kibice reprezentacji Polski wielokrotnie mieli okazję w przeszłości dzielić się na dwa obozy - zwolenników i przeciwników pewnych decyzji. Podobnie było po transferze Marcina Bułki do Arabii Saudyjskiej i tamtejszego Neom SC . Głos w sprawie przenosin golkipera na Bliski Wschódz zabrał również Jan Tomaszewski, który nieoczekiwanie stanął po stronie Bułki. Wytrącił z ręki argumenty tym, którzy krytykują Marcina Bułkę i zarzucają mu brak sportowych ambicji.

O ile z wielkich marek futbolowego świata ostatecznie nic nie wyszło, to do ostatniej chwili fani Bułki mogli mieć nadzieję, że ten podpisze umowę z angielskim Sunderlandem, który poprzez baraże awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii, Premier League.