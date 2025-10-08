Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tomasz Kędziora zapytany o Michała Probierza. "To było przykre, niemiłe"

Reprezentacja Polski przygotowuje się do czwartkowego sparingu z Nową Zelandią. Na środowej konferencji prasowej Tomasz Kędziora dzielił się swoimi odczuciami związanymi z wrześniowym powrotem do kadry po dłuższej przerwie. Nie był powoływany za kadencji Probierza (oprócz samego początku kadencji), co skomentował wprost. Podkreślił też, że Nowa Zelandia to wymagający rywal, uczestnik nadchodzących mistrzostw świata.

W poniedziałek na sali prasowej Stadionu Śląskiego odbyła się konferencja reprezentacji Polski przed czwartkowym meczem towarzyskim z Nową Zelandią. Wzięli w niej udział Jan Urban oraz Tomasz Kędziora. Wszystko miało się zacząć o 15:45, ale w wyniku opóźnienia rzecznik kadry Emil Kopański rozpoczął spotkanie dopiero o 15:59.

Tomasz Kędziora na konferencji przed Polska - Nowa Zelandia: "Oni są już na mundialu"

- Długi okres mnie nie było, więc bardzo się cieszę, że wróciłem (we wrześniu wrócił po niemal dwóch latach - red.). Zagrałem w tym meczu z Holandią, mogłem pomóc drużynie. Jutro jest kolejne spotkanie, w którym mam nadzieję, że będę mógł zagrać, więc dam z siebie wszystko, by pokazać się z jak najlepszej strony - powiedział Kędziora. Otrzymał łącznie tylko trzy pytania.

Odniósł się do braku powołań za kadencji poprzedniego selekcjonera. Był tylko na dwóch pierwszych zgrupowaniach. - Byłem wcześniej w reprezentacji, później nie byłem powoływany przez trenera Probierza. Było to dla mnie przykre, niemiłe - przyznał.

To była jego decyzja, mogłem ją tylko wysłuchać, ale miałem swoje zdanie na ten temat. To było wtedy, teraz to już jest nieważne. Ważne, że teraz jestem w tej reprezentacji
Tomasz Kędziora o braku powołań za kadencji Michała Probierza

Padł także temat poziomu czwartkowego przeciwnika. - Oni już są na mistrzostwach świata, to musi być solidna drużyna. Mają zawodników, którzy grają w solidnych ligach w Europie. Musimy się dobrze przygotować, by się dobrze zaprezentować - zakończył defensor.

