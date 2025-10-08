Tomasz Kędziora zapytany o Michała Probierza. "To było przykre, niemiłe"

W poniedziałek na sali prasowej Stadionu Śląskiego odbyła się konferencja reprezentacji Polski przed czwartkowym meczem towarzyskim z Nową Zelandią. Wzięli w niej udział Jan Urban oraz Tomasz Kędziora. Wszystko miało się zacząć o 15:45, ale w wyniku opóźnienia rzecznik kadry Emil Kopański rozpoczął spotkanie dopiero o 15:59.

Tomasz Kędziora na konferencji przed Polska - Nowa Zelandia: "Oni są już na mundialu"

- Długi okres mnie nie było, więc bardzo się cieszę, że wróciłem (we wrześniu wrócił po niemal dwóch latach - red.). Zagrałem w tym meczu z Holandią, mogłem pomóc drużynie. Jutro jest kolejne spotkanie, w którym mam nadzieję, że będę mógł zagrać, więc dam z siebie wszystko, by pokazać się z jak najlepszej strony - powiedział Kędziora. Otrzymał łącznie tylko trzy pytania.

Odniósł się do braku powołań za kadencji poprzedniego selekcjonera. Był tylko na dwóch pierwszych zgrupowaniach. - Byłem wcześniej w reprezentacji, później nie byłem powoływany przez trenera Probierza. Było to dla mnie przykre, niemiłe - przyznał.

To była jego decyzja, mogłem ją tylko wysłuchać, ale miałem swoje zdanie na ten temat. To było wtedy, teraz to już jest nieważne. Ważne, że teraz jestem w tej reprezentacji

Padł także temat poziomu czwartkowego przeciwnika. - Oni już są na mistrzostwach świata, to musi być solidna drużyna. Mają zawodników, którzy grają w solidnych ligach w Europie. Musimy się dobrze przygotować, by się dobrze zaprezentować - zakończył defensor.

