To znowu się dzieje. Ogłosili w sprawie Polaka i się zaczęło. Nie wytrzymali
W ostatnich dniach okna transferowego dużo mówiło się o polskich piłkarzach. Jednym z nich był Jakub Kiwior, który ostatecznie opuścił Arsenal i przeniósł się do FC Porto na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. To oczywiście spotkało się z żywiołową reakcją kibiców "Smoków", którzy zaczęli pisać do władz Porto, komentując ten ruch.
Polscy fani FC Porto będą mogli poczuć niemałe deja vu, kiedy po przerwie reprezentacyjnej przyjdzie im oglądać mecze ich ulubionej drużyny. Po tym, jak Jakub Kiwior oficjalnie przeniósł się z Arsenalu do ekipy "Smoków", będzie on razem z Janem Bednarkiem stanowić o sile defensywy "Smoków".
W ostatnich tygodniach o FC Porto mówiło się w Polsce zdecydowanie więcej, a wszystko to za sprawą występów Bednarka w nowej ekipie. Polak z miejsca stał się filarem defensywy, a do tego ulubieńcem kibiców pomimo tego, że nie zdążył zagrać zbyt wielu meczów w nowych barwach. I chociaż Kiwior nie pojawił się jeszcze nawet na boisku, to internautom to nie przeszkadza w zasypywaniu władz klubów ciepłymi słowami.
Kiwior zaprezentowany w FC Porto. To znowu się dzieje. Kibice dali upust emocjom
Jak przy okazji innych transferów, po podpisaniu umowy z Jakubem Kiwiorem, media społecznościowe portugalskiego klubu, zdominowane zostały przez kolejne grafiki i zdjęcia Polaka. Internauci szybko dali znać, że taki ruch bardzo im się podoba.
- Maszyna! Ten transfer sprawi nam wielką przyjemność. Mamy świetnych zawodników, a nie widziałem tego od wielu lat... - rozpływał się nad Polakiem jeden z kibiców "Smoków". - Nasz prezydent zasługuje na gwiazdkę Michelin - dodała kolejna z fanek komplementując Andre Villasa-Boasa za ściągnięcie Kiwiora.
Dostajemy ciężko pracującego obrońcę i wspaniałego człowieka
Prezydent "Smoków" wynegocjował z Arsenalem wypożyczenie polskiego obrońcy, z opcją wykupu po sezonie. Z pewnością, jeśli Kiwior dobrze zaprezentuje się na Estádio do Dragão, Portugalczycy zdecydują się go wykupić z londyńskiego klubu.
Kibice Arsenalu z kolei mogą z goryczą patrzeć na ten ruch swojego zespołu. O ile polski defensor nie był pierwszoplanową postacią "Kanonierów", to pod koniec ubiegłego sezonu z miejsca był w stanie załatać dziurę w defensywie, zastępując kontuzjowanego Gabriela Magalhaesa.
W styczniu 2023 roku Arsenal zapłacił Spezii za Kiwiora 19.5 mln euro. Obecnie Polak wyceniany jest przez "transfermarkt.de" na kwotę 28 mln euro. W Arsenalu zagrał łącznie 68 meczów, w czasie których strzelił 3 bramki i zanotował 5 asyst.