Już od pewnego czasu krajowe media rozpisywały się na temat Oskara Pietuszewskiego. Ciężko się temu dziwić, bowiem młody zawodnik, występujący do niedawna w Jagiellonii Białystok, przez wielu ekspertów uważany jest za ogromną nadzieję polskiego futbolu.

Bardzo szybko jego talentem zainteresowano się również za granicą. Jakiś czas temu Pietuszewski znalazł się na prestiżowej liście graczy, którzy mają szansę stać się znaczącymi postaciami w świecie piłki nożnej. To wyróżnienie pociągnęło za sobą falę uwagi kolejnych gigantów europejskiego futbolu.

Przedwczesna radość Polaków. Tak w Portugalii widzą rolę Pietuszewskiego

Z pewnością wielu polskich sympatyków futbolu liczyło na prędkie ujrzenie polskiego tercetu w akcji. Niestety, optymizm ten szybko ostudził jeden z portugalskich ekspertów piłkarskich Mario Cagica.

"W tym sezonie Polakowi trudno będzie wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. Drużyna jest bardzo silna i ma wyraźnie zarysowany trzon. Piłkarz może wykorzystać ten czas na wzmocnienie swojej pozycji na przyszłość: wywalczyć więcej minut gry dobrymi wejściami, zgrać się z kolegami i zdobyć doświadczenie na kolejne lata" - mówi portugalski dziennikarz w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty".

Jednocześnie Cagica podkreśla ogromny szacunek, jakim polscy piłkarze cieszą się w drużynie "Smoków". Trudno się temu przesadnie dziwić, bowiem transfery Bednarka oraz Kiwiora na nowo zdefiniowały znaczenie ekipy Francesco Farioliego. Po 17 ligowych kolejkach drużyna ta wciąż dzierży miano niepokonanej. Bilans 16 wygranych oraz 1 remisu, a także 1. miejsce w tabeli portugalskiej ekstraklasy również robią piorunujące wrażenie.

