To tam Lewandowski pojawił się z kadrą po raz ostatni. Obiekt, który przez lata był domem dla reprezentacji Polski

Ten obiekt jest drugim co do wielkości stadionem piłkarskim w naszym kraju. Już od 69 lat gromadzi on fanów futbolu, którzy mogli na nim podziwiać zmagania między innymi reprezentacji Polski. Stadion Śląski, bo o nim mowa, stał się jednym z symboli polskiej piłki nożnej. Jego inauguracja odbyła się 22 lipca 1956 roku. To właśnie wtedy reprezentanci Polski rozegrali towarzyskie spotkanie ze swoimi ówczesnymi sąsiadami - NRD.