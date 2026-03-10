To tam będzie grał Pietuszewski? Legenda FC Porto nie ma wątpliwości. "Powinien"

Oskar Pietuszewski przebojem wdarł się do drużyny FC Porto i z marszu wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce. 17-letni Polak w ośmiu spotkaniach zanotował już dwa trafienia i dwie asysty, a Portugalczycy pieją wręcz z zachwytu nad jego talentem. Nic więc dziwnego, że błyskawicznie pojawiły się doniesienia o kolejnych klubach nim zainteresowanych. To tam wkrótce zagra wychowanek Jagiellonii?

Oskar Pietuszewski
Oskar PietuszewskiEurasia Sport ImagesGetty Images

Zaledwie 54 spotkania w seniorskiej drużynie Jagiellonii Białystok wystarczyły, żeby Oskar Pietuszewski przykuł uwagę połowy "piłkarskiej Europy". 17-letni pomocnik wyceniany jest już przez portal Transfermarkt na 12 milionów euro, a jego kariera po transferze do FC Porto nabrała zawrotnego tempa.

Pietuszewski podbija FC Porto. Portugalczycy zachwyceni

Już w trzecim spotkaniu w barwach "Smoków" wychowanek "Jagi" zapisał się w protokole meczowym asystą, a w czwartym strzelił premierowego gola. Kolejne trafienie dołożył w weekend w prestiżowym spotkaniu z Benfiką, w którym trener posłał go do boju w wyjściowym składzie.

Portugalczycy nie ustają w zachwytach nad talentem Pietuszewskiego, a w klubie mogą już zacząć liczyć zyski z przyszłej sprzedaży. Tak przynajmniej uważa ikona FC Porto - Carlos Chainho.

    Tam w przyszłości zagra Pietuszewski? Ikona "Smoków" wieszczy Polakowi wielką karierę

    Były gracz "Smoków" który w ich barwach uzbierał 105 występów w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" podzielił się swoimi odczuciami względem gry Pietuszewskiego. Wieszczy mu przy tym wielką karierę w topowych klubach.

    Pietuszewski na ustach całego świata. Do akcji wkroczyła UEFA. Oto, jak potraktowali Polaka

    - Nie jestem zaskoczony tym, jak zagrał, bo wiedziałem wcześniej, że ma wiele jakości. To był wspaniały występ. Kapitalnie poradził sobie w sytuacji jeden na jeden z Otamendim. Normalnie jak go widzisz, to się boisz, a on był bardzo odważny. Jest fantastyczny i bardzo szybki - zachwycał się były defensywny pomocnik.

    Dobrze, by został w Porto. To jeden z najlepszych klubów na świecie, marka FC Porto wiele znaczy. Powinien jeszcze rok albo dwa lata grać tutaj i się rozwijać. Potem może trafić do Realu, Barcelony, czy któregoś z klubów w Manchesterze. Jeśli będzie pracować i jak się rozwinie, może osiągnąć taki poziom
    wieszczy Chainho.

    Nie Lewandowski, nie Yamal. Oto najważniejszy piłkarz Barcelony. To ulubieniec Flicka

    Po 25 kolejkach FC Porto z Janem Bednarkiem, Jakubem Kiwiorem, a od niedawna także Oskarem Pietuszewskim w kadrze prowadzi w tabeli ligi portugalskiej z dorobkiem 66 punktów. Za plecami "Smoków" znajduje się Sporting ze stratą czterech oczek. Dopiero na trzecim miejscu jest Benfica.

    Piłkarz w niebiesko-białym stroju świętuje zdobycie gola, klęcząc na murawie z rozłożonymi ramionami, wokół rozległe boisko i niewyraźna sylwetka bramki w tle.
    Oskar PietuszewskiBRUNO DE CARVALHOAFP
    Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu; jeden zawodnik ubrany w biało-niebieski strój FC Porto walczy z przeciwnikiem w czerwonym stroju z numerem 20, wokół nich widoczna jest rozmazana publiczność i ławka rezerwowych.
    Oskar Pietuszewski w meczu z BenfikąMiguel LemosAFP
    Młody mężczyzna w niebieskiej sportowej kurtce z herbem klubu piłkarskiego FC Porto stoi na stadionie, patrząc w bok; w tle widoczna jest postać w żółtej kamizelce odblaskowej.
    Portugalczycy zachwyceni Oskarem PietuszewskimBRUNO DE CARVALHOAFP
    Gol Oskara Pietuszewskiego już w pierwszej minucie dla FC Porto! WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

