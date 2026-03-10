Zaledwie 54 spotkania w seniorskiej drużynie Jagiellonii Białystok wystarczyły, żeby Oskar Pietuszewski przykuł uwagę połowy "piłkarskiej Europy". 17-letni pomocnik wyceniany jest już przez portal Transfermarkt na 12 milionów euro, a jego kariera po transferze do FC Porto nabrała zawrotnego tempa.

Pietuszewski podbija FC Porto. Portugalczycy zachwyceni

Już w trzecim spotkaniu w barwach "Smoków" wychowanek "Jagi" zapisał się w protokole meczowym asystą, a w czwartym strzelił premierowego gola. Kolejne trafienie dołożył w weekend w prestiżowym spotkaniu z Benfiką, w którym trener posłał go do boju w wyjściowym składzie.

Portugalczycy nie ustają w zachwytach nad talentem Pietuszewskiego, a w klubie mogą już zacząć liczyć zyski z przyszłej sprzedaży. Tak przynajmniej uważa ikona FC Porto - Carlos Chainho.

Tam w przyszłości zagra Pietuszewski? Ikona "Smoków" wieszczy Polakowi wielką karierę

Były gracz "Smoków" który w ich barwach uzbierał 105 występów w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" podzielił się swoimi odczuciami względem gry Pietuszewskiego. Wieszczy mu przy tym wielką karierę w topowych klubach.

- Nie jestem zaskoczony tym, jak zagrał, bo wiedziałem wcześniej, że ma wiele jakości. To był wspaniały występ. Kapitalnie poradził sobie w sytuacji jeden na jeden z Otamendim. Normalnie jak go widzisz, to się boisz, a on był bardzo odważny. Jest fantastyczny i bardzo szybki - zachwycał się były defensywny pomocnik.

Dobrze, by został w Porto. To jeden z najlepszych klubów na świecie, marka FC Porto wiele znaczy. Powinien jeszcze rok albo dwa lata grać tutaj i się rozwijać. Potem może trafić do Realu, Barcelony, czy któregoś z klubów w Manchesterze. Jeśli będzie pracować i jak się rozwinie, może osiągnąć taki poziom

Po 25 kolejkach FC Porto z Janem Bednarkiem, Jakubem Kiwiorem, a od niedawna także Oskarem Pietuszewskim w kadrze prowadzi w tabeli ligi portugalskiej z dorobkiem 66 punktów. Za plecami "Smoków" znajduje się Sporting ze stratą czterech oczek. Dopiero na trzecim miejscu jest Benfica.

