To się nie dzieje. Koszmar Urbana trwa. Kolejny kadrowicz z kontuzją

Obrońca i lider defensywy reprezentacji Polski znalazł się w podstawowym składzie na spotkanie, w którym Porto zagrało na wyjeździe z Famalicao w 11. serii gier portugalskiej ligi.

Niestety były zawodnik Lecha Poznań i Southampton opuścił boisko już w 19. minucie, najprawdopodobniej z powodu urazu kolana. Jego miejsce zajął Pablo Rosario, nominalny pomocnik. Na ten moment nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja Jana Bednarka.

Niestety to nie jedyny kadrowicz, który zmaga się z problemami zdrowotnymi. Tego samego dnia zaledwie po ośmiu minutach w meczu przeciwko SSC Napoli z murawy zszedł Łukasz Skorupski. Podstawowy bramkarz "Biało-Czerwonych" nabawił się kontuzji przy jednym z wykopów.

Już po trzech minutach zgłaszał, że odczuwa ból. Skończyło się na szybkiej zmianie. "Boisko opuścił o własnych siłach, ale ten rodzaj kontuzji nie rokuje dobrze. W tej chwili nie wiadomo dokładnie, jak poważny jest problem. Zawodnik przejdzie jeszcze dzisiaj badania obrazowe. Trzeba się jednak liczyć z kilkutygodniową absencją" - pisał Łukasz Żurek z naszej redakcji.

Gdyby tego było mało, mięsień dwugłowy uda naciągnął także Karol Świderski. Nie wiemy, czy napastnik Panathinaikosu przyjedzie na zgrupowanie, które rozpoczyna się w poniedziałek.

To fatalne wieści dla Jana Urbana. Cała wymieniona trójka to ważni zawodnicy w reprezentacji, która 14 i 17 listopada zmierzy się kolejno z Holandią i Maltą w kwalifikacjach mundialu. Pierwsze ze spotkań zostanie rozegrane na Stadionie Narodowym.

Jan Bednarek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jan Bednarek Marcin Golba AFP