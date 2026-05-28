To on może dołączyć do sztabu reprezentacji. Padło nazwisko, Urban zapowiada

Gorszej pierwszej połowy tego roku polscy kibice futbolu nie mogli sobie wyobrazić. Brak awansu na mistrzostwa świata nie był jedynym ciosem. Zaledwie kilka tygodni później piłkarski kraj zszokowała nagła śmierć Jacka Magiery. Asystent Jana Urbana zasłabł podczas biegania po jednym z wrocławskich parków i niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia. Teraz w stolicy Dolnego Śląska "Biało-Czerwoni" będą chcieli upamiętnić zmarłego szkoleniowca. W niedzielę "Orły" towarzysko zmierzą się z Ukrainą.

Wspomniana wyżej tragedia musiała zaboleć zwłaszcza Jana Urbana. Obaj panowie doskonale się znali, ponadto Jacek Magiera znajdował się w sztabie reprezentacji. Z tego powodu niebawem na ławkę powinien zawitać nowy asystent. Podczas konferencji prasowej Robert Błoński z TVP Sport zapytał się obecnego opiekuna kadry o Kibu Vicunę. Obaj panowie w przeszłości owocnie współpracowali między innymi w stolicy naszego kraju.

Jan Urban spytany o zmarłego Jacka Magierę. Od razu zrobiło się smutno

"Wcześniej czy później musimy to zrobić. Chciałem, żeby to się stało na tym zgrupowaniu. Niestety do tego nie doszło. Będziemy mieli trochę czasu, bo kolejne spotkanie reprezentacji to dopiero wrzesień. Z tego co wiem to Kibu ma kontrakt. Być może to też jest opcja, bo pracowaliśmy wspólnie w trójkę. Jacek Magiera był z nami też przez ten czas, gdy cztery lata byliśmy w Legii Warszawa. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Dzisiaj nie mogę niczego potwierdzić" - przyznał Jan Urban.

Nie zabrakło także pytania o wspomnianego Jacka Magierę. Dla wszystkich uczestników zgrupowania to w końcu pierwsze wspólne chwile po śmierci szkoleniowca. "Będę obserwował i patrzył jak to wszystko wygląda. To jest niemożliwe, żeby odciąć się i zapomnieć. O to właśnie chodzi, żeby nie zapomnieć o takiej postaci jak Jacek Magiera. Takie sytuacje dają do myślenia o życiu. O tym jak często zapominamy o ważnych sprawach i tak dalej. Z tego wszyscy wyciągamy wnioski" - odparł smutnym tonem Jan Urban.

Początek niedzielnego meczu z Ukrainą o godzinie 17:30. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban

