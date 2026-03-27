To nie wygląda dobrze. Chodzi o awans Polaków na mundial. Niepokojący werdykt
Kibice reprezentacji Polski w czwartkowy wieczór odetchnęli z ulgą. "Biało-Czerwoni" zdołali wrócić do gry po kiepskiej pierwszej połowie i odprawili z kwitkiem niżej notowanych Albańczyków. To jednak nie koniec rywalizacji o mundial. We wtorek podopieczni Jana Urbana wybiorą się do Szwecji, gdzie rozstrzygną się losy wyjazdu do Ameryki Północnej. Zaledwie kilka godzin temu pojawiły się wstępne przewidywania. Póki co nie ma dla "Orłów" najlepszych informacji.
Kibice ubrani w biało-czerwone koszulki długo przecierali wczoraj oczy ze zdumienia. Albańczycy na PGE Narodowym jako pierwsi objęli prowadzenie, w efekcie czego schodzili do szatni przy wyniku 1:0. Jan Urban zareagował wtedy między innymi wpuszczeniem na boisko Oskara Pietuszewskiego. I sytuacja w stolicy naszego kraju zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni. Ostatecznie czwartkowe widowisko zakończyło się rezultatem 2:1 dla "Orłów".
"Rozmawialiśmy. Wiedzieliśmy, że musimy coś zmienić, bo nie wyglądało to odpowiednio czy to w fazie przejścia do pressingu czy zbierania drugich piłek. Więc o tym rozmawialiśmy wspólnie. W drugiej połowie oczywiście Albania miała dwie sytuacje, ale z boiska miało się poczucie, że bardziej przejęliśmy kontrolę i musimy po prostu tylko zdobyć jedną bramkę" - opowiadał o kulisach odprawy w przerwie Robert Lewandowski, o czym więcej piszemy TUTAJ.
Polacy nie są faworytami w starciu ze Szwedami. Wyliczono szanse
"Biało-Czerwoni" nie mogą już sobie pozwolić na moment słabszej gry, ponieważ Szwedzi to drużyna bardziej uznana niż Albania w europejskim futbolu. Najlepszy na to dowód? Wyliczenia dotyczące szans na awans na tegoroczne mistrzostwa świata. Zaprezentował je profil "Football Meets Data" w serwisie X. Zawodnicy Jana Urbana spośród ośmiu pozostających w grze drużyn znajdują się na przedostatniej lokacie.
Przy polskiej fladze znajdują się 44%. Skandynawowie mają natomiast 56%. To efekt nie tylko gry na wyjeździe, lecz też świetnej postawy Szwedów w boju z Ukraińcami. Podopieczni Grahama Pottera na wyjeździe wygrali 3:1 po hat-tricku Viktora Gyokeresa. Jak pójdzie im z "Orłami"? Przekonamy się we wtorek o godzinie 20:45. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.
Szanse na awans na mundial według "Football Meets Data":
Włochy - 70%
Szwecja - 56%
Dania - 55%
Turcja - 55%
Kosowo - 45%
Czechy - 45%
Polska - 44%
Bośnia i Hercegowina - 30%