To nie wygląda dobrze. Chodzi o awans Polaków na mundial. Niepokojący werdykt

Kibice ubrani w biało-czerwone koszulki długo przecierali wczoraj oczy ze zdumienia. Albańczycy na PGE Narodowym jako pierwsi objęli prowadzenie, w efekcie czego schodzili do szatni przy wyniku 1:0. Jan Urban zareagował wtedy między innymi wpuszczeniem na boisko Oskara Pietuszewskiego. I sytuacja w stolicy naszego kraju zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni. Ostatecznie czwartkowe widowisko zakończyło się rezultatem 2:1 dla "Orłów".

"Rozmawialiśmy. Wiedzieliśmy, że musimy coś zmienić, bo nie wyglądało to odpowiednio czy to w fazie przejścia do pressingu czy zbierania drugich piłek. Więc o tym rozmawialiśmy wspólnie. W drugiej połowie oczywiście Albania miała dwie sytuacje, ale z boiska miało się poczucie, że bardziej przejęliśmy kontrolę i musimy po prostu tylko zdobyć jedną bramkę" - opowiadał o kulisach odprawy w przerwie Robert Lewandowski, o czym więcej piszemy TUTAJ.

Polacy nie są faworytami w starciu ze Szwedami. Wyliczono szanse

"Biało-Czerwoni" nie mogą już sobie pozwolić na moment słabszej gry, ponieważ Szwedzi to drużyna bardziej uznana niż Albania w europejskim futbolu. Najlepszy na to dowód? Wyliczenia dotyczące szans na awans na tegoroczne mistrzostwa świata. Zaprezentował je profil "Football Meets Data" w serwisie X. Zawodnicy Jana Urbana spośród ośmiu pozostających w grze drużyn znajdują się na przedostatniej lokacie.

Przy polskiej fladze znajdują się 44%. Skandynawowie mają natomiast 56%. To efekt nie tylko gry na wyjeździe, lecz też świetnej postawy Szwedów w boju z Ukraińcami. Podopieczni Grahama Pottera na wyjeździe wygrali 3:1 po hat-tricku Viktora Gyokeresa. Jak pójdzie im z "Orłami"? Przekonamy się we wtorek o godzinie 20:45. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Szanse na awans na mundial według "Football Meets Data":

Włochy - 70%

Szwecja - 56%

Dania - 55%

Turcja - 55%

Kosowo - 45%

Czechy - 45%

Polska - 44%

Bośnia i Hercegowina - 30%

Robert Lewandowski w meczu Polska - Albania

Jan Bednarek w akcji w meczu Polska - Albania

Robert Lewandowski

