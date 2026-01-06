Partner merytoryczny: Eleven Sports

To nie pomyłka. Dynamo składa ofertę za Polaka. Tego nie da się już zatrzymać

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Houston Dynamo złożyło oficjalną ofertę pozyskania Mateusza Bogusza, pozostającego zawodnikiem Cruz Azul. Kontrakt Polaka z meksykańskim klubem zachowuje wprawdzie ważność do końca bieżącego roku, ale wypełnienie umowy wydaje się w tej chwili scenariuszem nierealnym. 24-letni pomocnik samowolnie opuścił ostatnie treningi i bez zgody pracodawcy wrócił do Polski. Angaż powrotny do MLS byłby dla niego wybawieniem.

Polscy piłkarze w białych koszulkach z orłem na piersi świętują zdobycie gola podczas meczu, otoczeni przez kibiców na stadionie.
Mateusz Bogusz (nr 21) może niebawem wrócić do amerykańskiej MLSNewspix.pl

Mateusz Bogusz inaczej wyobrażał sobie przygodę z ligą meksykańską. Do Cruz Azul trafił przed rokiem. Teraz chce stamtąd jak najszybciej odejść, mimo że jego umowa pozostaje ważna do końca grudnia.

Ubiegłej wiosny grywał sporo i regularnie. W drugiej części rozgrywek coraz częściej siadał jednak na ławce rezerwowych. Jesienią zaliczył w sumie tylko 14 gier, zdobył bramkę i zanotował asystę.

Mateusz Bogusz może wrócić do amerykańskiej MLS. Znalazł się na radarze Houston Dynamo. Ruszyły pertraktacje

O 24-letnim pomocniku zrobiło się głośno w pierwszych dniach tego roku. Z Ameryki Północnej dotarły wieści, że piłkarz nie pojawia się na treningach. Bez zgody klubowych władz opuścił kontynent.

Odnalazł się w rodzinnej Rudzie Śląskiej. Stało się jasne, że jego najbliższa przyszłość raczej nie będzie się wiązać z dalszą grą w barwach Cruz Azul. Nieoficjalnie wiadomo, że postanowił wrócić do Meksyku, by negocjować warunki rozwiązania kontraktu.

    Tymczasem Fabrizio Romano informuje, że meksykański klub otrzymał właśnie ofertę angażu Bogusza - z Houston Dynamo. To 12. zespół tabeli Konferencji Zachodniej MLS z poprzedniego sezonu. Pertraktacje w tej sprawie są już prowadzone.

    Polak miałby dołączyć do amerykańskiej ekipy jako Designated Player (DP). Ten status oznacza, że jego pensja może przekraczać standardowy limit wynagrodzeń.

    W drużynie narodowej Bogusz zaliczył do tej pory pięć spotkań, przebywając na murawie w sumie przez 210 minut. Po raz ostatni z białym orłem na piersi zagrał w czerwcu ubiegłego roku. Brał wówczas udział w wygranej 2:0 towarzyskiej potyczce z Mołdawią.

      Piłkarz w niebieskim stroju pochyla się do przodu w dynamicznej akcji podczas meczu, w tle widać rywala w białym stroju.
      Mateusz BoguszVICTOR CRUZAFP
      Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu na stadionie, jeden ubrany w różowy strój z logo sponsora, drugi w czarnym stroju z nazwiskiem oraz numerem na plecach, tłum kibiców w tle.
      Mateusz Bogusz jako piłkarz amerykańskiej MLS miał okazję mierzyć się z Lionelem MessimFREDERIC J. BROWNAFP
      Mateusz Bogusz
      Mateusz BoguszGrzegorz WajdaEast News
