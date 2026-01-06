To nie pomyłka. Dynamo składa ofertę za Polaka. Tego nie da się już zatrzymać

Mateusz Bogusz inaczej wyobrażał sobie przygodę z ligą meksykańską. Do Cruz Azul trafił przed rokiem. Teraz chce stamtąd jak najszybciej odejść, mimo że jego umowa pozostaje ważna do końca grudnia.

Ubiegłej wiosny grywał sporo i regularnie. W drugiej części rozgrywek coraz częściej siadał jednak na ławce rezerwowych. Jesienią zaliczył w sumie tylko 14 gier, zdobył bramkę i zanotował asystę.

Mateusz Bogusz może wrócić do amerykańskiej MLS. Znalazł się na radarze Houston Dynamo. Ruszyły pertraktacje

O 24-letnim pomocniku zrobiło się głośno w pierwszych dniach tego roku. Z Ameryki Północnej dotarły wieści, że piłkarz nie pojawia się na treningach. Bez zgody klubowych władz opuścił kontynent.

Odnalazł się w rodzinnej Rudzie Śląskiej. Stało się jasne, że jego najbliższa przyszłość raczej nie będzie się wiązać z dalszą grą w barwach Cruz Azul. Nieoficjalnie wiadomo, że postanowił wrócić do Meksyku, by negocjować warunki rozwiązania kontraktu.

Tymczasem Fabrizio Romano informuje, że meksykański klub otrzymał właśnie ofertę angażu Bogusza - z Houston Dynamo. To 12. zespół tabeli Konferencji Zachodniej MLS z poprzedniego sezonu. Pertraktacje w tej sprawie są już prowadzone.

Polak miałby dołączyć do amerykańskiej ekipy jako Designated Player (DP). Ten status oznacza, że jego pensja może przekraczać standardowy limit wynagrodzeń.

W drużynie narodowej Bogusz zaliczył do tej pory pięć spotkań, przebywając na murawie w sumie przez 210 minut. Po raz ostatni z białym orłem na piersi zagrał w czerwcu ubiegłego roku. Brał wówczas udział w wygranej 2:0 towarzyskiej potyczce z Mołdawią.

Mateusz Bogusz VICTOR CRUZ AFP

Mateusz Bogusz jako piłkarz amerykańskiej MLS miał okazję mierzyć się z Lionelem Messim FREDERIC J. BROWN AFP

Mateusz Bogusz Grzegorz Wajda East News