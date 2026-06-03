To nie może tak wyglądać. Oto największe bolączki reprezentacji Polski

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Nigeryjczycy bez porównania z Robertem Lewandowskim, ledwie tląca się broń Polaków, wydumany problem ze zmianami i wielki kredyt zaufania u kibiców. Oto pięć wniosków po towarzyskim spotkaniu Polska - Nigeria (2:2).

Robert Lewandowski i piłkarz Nigerii rywalizują o piłkę podczas meczu, biały i zielony strój sportowy.
Robert Lewandowski (z prawej)Rafal Baranski/ArenaAkcjiNewspix.pl

Robert Lewandowski bez porównania z Nigeryjczykami

Można uważać, że Lewandowski na reprezentację jest już za stary, że nie daje jej wystarczająco dużo, i że nawet powinien się już z kadrą pożegnać. Nie można jednak zarzucić mu jednego - oddania, i widać to było właśnie w środowy wieczór. Podczas gdy najwięksi gwiazdorzy Nigerii nie zjawili się w Warszawie, tłumacząc się zmęczeniem lub przygotowaniami do transferu, Lewandowski cały czas był do dyspozycji, choć ma już swoje lata i też przygotowuje się do zmiany klubu. Inna sprawa, że jego skuteczność pozostawiała wiele do życzenia.

Polski kontratak przestaje straszyć

Kiedyś na tym elemencie opieraliśmy swoją siłę, ale z czasem jakbyśmy doszli do wniosku, że jesteśmy na tyle silni, że powinniśmy prowadzić grę. I gdy dziś przydałoby się czymś zaskoczyć rywala, to okazuje się, że polski kontratak ma się bardzo źle. Brakuje nam szybkich podań i przebojowości na skrzydłach, a gdy Nigeryjczycy przycisnęli nas w drugiej połowie, długo nie potrafiliśmy się odgryźć.

Brakuje nam szybkich podań i przebojowości na skrzydłach, a gdy Nigeryjczycy przycisnęli nas w drugiej połowie, długo nie potrafiliśmy odgryźć im się kontrą

Zmiany wcale nie są problemem

Po meczu z Ukrainą zarzucano Janowi Urbanowi, że jest współwinny porażki z powodu przeprowadzenia zbyt dużej liczby zmian. W przerwie selekcjoner wprowadził pięciu zawodników, a łącznie dziewięciu. Tymczasem z Nigerią w przerwie nie wszedł nikt, a mimo to gra długo wyglądała bardzo słabo. Przewagę mieli za to rywale, którzy tylko na drugą połowę wprowadzili siedmiu (!) nowych graczy.

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Jan Bednarek defensywy nie odmienił

Obrońca FC Porto, jeden z najlepszych piłkarzy ligi portugalskiej minionej rundy, znów nie spełniał roli lidera defensywy. Tym razem nie popełnił wielkich błędów, ale z nim w składzie obrona miała te same problemy, co z Ukrainą. To właśnie Bednarek nie zdołał zablokować dogrania przy pierwszej bramce dla Nigeryjczyków, choć miałby na to większe szanse, gdyby zdecydował się na wślizg.

Kadra ma wielki kredyt zaufania

Przynajmniej u kibiców, którzy kupują bilety na jej mecze. Wiadomo, że znaczna część fanów nabyła wejściówki jeszcze przed fatalnym meczem z Ukrainą (0:2), ale to nie zmienia faktu, że komplet na Stadionie Narodowym przy takiej grze Polaków to dowód dużego oddania reprezentacyjnej piłce.

Piotr Jawor

Mężczyzna w okularach ubrany w granatową kurtkę gestykuluje energicznie, stojąc na tle rozmytej trybuny stadionowej.
Selekcjoner Jan UrbanBeata ZawadzkaEast News
piłkarz w czerwonym stroju z numerem 9 i napisem „Lewandowski” kuca na murawie boiska, wokół niego rozmyte sylwetki osób przy linii bocznej oraz trybuny w tle
Robert LewandowskiPONTUS LUNDAHLAFP
Piłkarz w czerwonym stroju z białym orłem na piersi oraz opaską kapitańską na ramieniu, na tle rozmytej publiczności stadionu.
Robert LewandowskiBeata ZawadzkaEast News


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