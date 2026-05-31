"To nie była drużyna". Były selekcjoner bez litości dla reprezentantów Polski

Dariusz Ostafiński, Interia: Po przegranym barażu o mundial każdy z nas miał pewnie nadzieje, że mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią wleją trochę optymizmu w nasze serce.

Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji: Tymczasem po 2:3 ze Szwecją mamy 0:2 z Ukrainą i to takim mocnym wskazaniem na przeciwnika.

"Nie" dla testów. "To jest narodowa reprezentacja"

I oni i my testowaliśmy. Okazało się, że Ukraina ma lepsze zaplecze.

- Powtarzam za każdym razem, kiedy jest taki mecz, że nie może być żadnych testów, jak wychodzi na boisko narodowa reprezentacja. Jak jest stadion pełen kibiców, jak są miliony przed telewizorami, to oni po prostu muszą dostać możliwość oglądania możliwie najsilniejszej drużyny.

Trudno się z tym nie zgodzić.

- Natomiast w zależności od tego, jak mecz się rozwija, może pomyśleć o zmianach i sprawdzeniu tego, czy innego zawodnika. Jednak nie odwrotnie, bo jak jest dużo zmian, to nagle oglądamy zlepek zawodników. Jedni debiutują, drudzy chcą się pokazać, jeszcze inni walczą o przetrwanie. To, co oglądaliśmy we Wrocławiu, to nie był zespół, ale grupa ubrana w biało-czerwone stroje. I ta grupa nie miała szans wygrać tego spotkania.

Engel wprost: "Wiedziałem, że będą z tego problemy"

Właściwie, to tak na poważnie można oceniać tylko pierwszą połowę, bo wtedy grał ten skład bliski tego optymalnego.

- I w tej części meczu były rzeczy, które mogły się podobać. To wtedy Pietuszewski doszedł do czystej sytuacji. I to nawet dwa razy. Jednak nawet wtedy widziałem coś, co mi się nie podobało. Chodzi o ustawienie trójką obrońców. Jak zobaczyłem, to wiedziałem, że prędzej czy później będą z tego problemy. I były, bo wahadłowy Zalewski nie wrócił do krycia i tak padła druga bramka dla Ukrainy.

Też nie rozumiem, dlaczego kolejny trener upiera się na grę trójką z tyłu.

- Tym bardziej że wiemy, iż na wahadłach mamy zawodników, którzy nie potrafią bronić. I wiemy to od "x" meczów i wciąż powielamy te same błędy. Na siłę próbujemy grać trójką, choć nam to nie odpowiada. Zdarzało się nam już przechodzić w trakcie meczów na czwórkę i od razu to lepiej wyglądało.

Oglądając spotkanie z Ukrainą, można było mieć uczucie deja vu. Dobry fragment gry z naszej strony, a potem kontra rywala i tracimy gola po błędzie.

- Tak było. Ja miałem nadzieję, że jak ci wypoczęci wejdą, ci, którzy chcą się pokazać, to będzie agresja i gra na pełnych obrotach. Liczyłem, że ustawią pressing, że zmuszą Ukrainę do błędu. Jednak nic takiego się nie stało. Ci, co weszli, wyglądali od pierwszych minut tak, jakby już grali 80. minut.

Chwalili Piotrowskiego, a tu taka wpadka

Porozmawiajmy o powrotach i debiutach. Piotrowski był strasznie chwalony przez komentatorów, a to po jego stracie padła pierwsza bramka dla Ukrainy.

- Tak to właśnie jest. Nie wolno nikogo chwalić, zanim mecz się nie skończy. Można mieć dobre momenty, ale trzeba być bardzo solidnym przez cały mecz. Dopiero wtedy można powiedzieć, że ktoś jest solidnym reprezentantem.

Akurat w tym meczu solidności dobrych momentów było niewiele.

- Poza początkiem nie stworzyliśmy okazji, a Ukraińcy grali z nami bez presji.

Grali z nami "w dziada".

- Nie chcę aż tak ostro, więc powtórzę, że bez presji. My im tej presji nie narzuciliśmy, a tylko wtedy oni mogli popełnić błędy. Zresztą, jak raz nacisnęliśmy, to Świderski omal nie strzelił gola.

Były selekcjoner wskazał jeden pozytyw

A wyłowił pan kogoś ciekawego z grona debiutantów?

- Mnie się podobało, że jak na prawą stronę wszedł Wojtuszek, to był to jedyny taki, co umiał bronić. Wrócił, zaasekurował, dzięki niemu nie straciliśmy trzeciej bramki. Jeśli mam szukać pozytywów, to jeden jest. Natomiast cały mecz jest na minus. Czasem jest tak, że przegrywasz, ale wchodząc do szatni, wiesz, że zagrałeś spotkanie, które może zaprocentować. Ten mecz nie będzie nam procentował.

Jeszcze dwa, trzy takie mecze i dojdziemy do wniosku, że kolejny selekcjoner się zagubił.

- Trzeba wierzyć, że selekcjoner mający swoją wizję zobaczył, jak to wygląda, kiedy nie gra się podstawowym składem. Już wie, czego nie robić i jak to nie powinno wyglądać.

Szkoda tylko tych, co kupili bilety, bo telewizor zawsze można wyłączyć.

- Reprezentacja, to szacunek dla barw, dla hymnu, dla przeciwnika i dla kibiców. Będę się upierał, że dla tych na stadionie, ale dla tych przed telewizorami również.

Jerzy Engel

Oskar Pietuszewski w ukraińskich "kleszczach". Rywale okazali się na jego drybling odporni

Matuesz Żukowski zdebiutował w reprezentacji Polski





