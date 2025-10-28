To musiało się tak skończyć. Ostateczny werdykt ws. reprezentanta Polski. Stał się "wrogiem publicznym"

Kiedy Sebastian Szymański dołączał do Fenerbahce, wiele osób myślało, że jest to transferowy strzał w dziesiątkę. Uzdolniony polski pomocnik przybył bowiem do zespołu, posiadającego sporą renomę na arenie międzynarodowej.

Pierwszy sezon Szymańskiego w barwach "Żółtych Kanarków" nie zwiastował nadchodzącej tragedii, a wręcz przeciwnie. W 55 meczach zdobył on bowiem solidne "double double" na poziomie 13 goli oraz 19 asyst. Dużo gorzej Polak poradził sobie jednak w kampanii z lat 2024/2025, kiedy to przy podobnej ilości spotkań jego liczby zmalały do raptem 7 goli oraz 9 asyst.

Od pewnego czasu dość głośno mówi się, że dni reprezentanta Polski w szeregach tureckiego giganta są już policzone. Nie tak dawno temu Szymański padł ofiarą przykrej sytuacji, w której po jednym z jego zagrań publiczność zaniosła się głośnymi gwizdami. O kształcie obecnej relacji fanów Fenerbahce oraz Sebastiana Szymańskiego opowiedział nieco szerzej turecki dziennikarz Tayfun Altuntas.

Tak w Turcji postrzegają Szymańskiego. Ten rozdział w karierze Polaka zmierza ku końcowi

Portal "WP SportoweFakty" skontaktował się z redaktorem portalu tv100.com, aby wypytać, jak w Turcji mówi się obecnie o Szymańskim. W odpowiedzi usłyszeliśmy słowa, które z pewnością nie nastrajają kibiców talentu 26-latka zbytnim optymizmem.

"Fenerbahce to największy klub w Turcji, który nie zdobył mistrzostwa od 12 lat. W tym sezonie, będąc sześć "oczek" za liderującym Galatasaray, nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. [...]. Szymański nie zakończył poprzedniego sezonu dobrze. Nieźle prezentował się w meczach towarzyskich przed rozgrywkami, a Mourinho nie pozwolił mu odejść. Krótko mówiąc, kibice Fenerbahce nie mieli problemu z tym, że Szymański nie został sprzedany. [...]. (Obecnie red.) więź Szymańskiego z kibicami Fenerbahce osiągnęła punkt krytyczny. Jego odejście z drużyny byłoby dobre zarówno dla niego samego, jak i dla Fenerbahce. Jeśli tak dalej pójdzie, Sebastian zrobi krok w tył w swojej karierze" - mówił turecki dziennikarz.

Z przytoczonych słów możemy wyczytać jedną konkretną informację - Sebastian Szymański powoli wyrasta na "wroga publicznego" wśród społeczności kibiców Fenerbahce. Jego odejście zdaje się więc jedynie kwestią czasu, tym bardziej, że w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się potencjalne kierunki, które mogłyby zainteresować Polaka. Szymański to bowiem wciąż piłkarz z dużym potencjałem, co udowodnił zresztą podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji, kiedy to popisał się niecodziennym trafieniem.

