To mógł być selekcjoner reprezentacji Polski. "Wieczny kandydat" i niespełnione marzenie kibiców

Henryk Kasperczak nie rozpoczął swojej kariery trenerskiej w sposób typowy dla większości polskich szkoleniowców - jego pierwszym zatrudnieniem było bowiem francuskie FC Metz, gdzie do roli menedżera przeszedł płynnie z roli zawodnika "Les Grenats". To właśnie z ekipą "Kasztanowych" osiągnął koniec końców największy sukces, sięgając w 1984 roku po Puchar Francji - choć potem próbował też swych sił m.in. w Saint-Etienne, Montpellier czy Lille.

W latach 90. otworzył się też na pracę w futbolu reprezentacyjnym - z Wybrzeżem Kości Słoniowej zajął trzecie miejsce w Pucharze Narodów Afryki w 1994 roku, a dwa lata później wywalczył wicemistrzostwo kontynentu już prowadząc Tunezję, z którą pojechał też na MŚ 1998. Już wówczas jego CV mogło imponować i bez dwóch zdań w Polsce włodarze PZPN mieli prawo myśleć o tym, by spróbować go zatrudnić w roli selekcjonera "Biało-Czerwonych" .

Swoisty boom na Kasperczaka nadszedł jednak gdy powrócił on do ojczyzny na początku XXI wieku i przejął on Wisłę Kraków. Dwa mistrzostwa kraju, dwa krajowe puchary, całkiem udana przygoda "Białej Gwiazdy" w Pucharze UEFA w kampanii 2002/2003 - to wszystko sprawiło, że był on wprost wypychany do roli trenera drużyny narodowej, ale jak się okazuje, musiał wówczas odmówić.