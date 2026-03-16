To koniec, potwierdziło się najgorsze. 10 dni przed barażem. Oficjalny komunikat

"Adam Buksa doznał zerwania mięśnia płaszczkowatego łydki lewej nogi. Zawodnik rozpoczął rehabilitację. Będzie poddawany cotygodniowym badaniom i wróci po przerwie na mecze reprezentacji" - to treść oficjalnego komunikatu wystosowanego przez Udinese.

Wedle wstępnych szacunków 29-letniego snajpera czeka przynajmniej trzytygodniowa kuracja. To oznacza, że jego udział w marcowych barażach o mundial jest rzeczywiście wykluczony.

Polska - Albania w barażu o mundial. Zostało 10 dni. "Biało-Czerwoni" bez Adama Buksy

Selekcjoner Jan Urban ogłosi listę powołań w najbliższy piątek. Już wiemy, że nie znajdzie się na niej Buksa. Wśród napastników pewni nominacji mogą być Robert Lewandowski (gra w masce po złamaniu kości oczodołu), Karol Świderski i Krzysztof Piątek. Nazwisko czwartego egzekutora pozostaje zagadką.

W półfinałowym barażu zagramy 26 marca z Albanią w Warszawie. Jeśli przebrniemy tę fazę eliminacji, w boju o bezpośredni awans zmierzymy się ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja. Spotkanie odbędzie się 31 marca na obcym terenie.

Buksa debiutował w drużynie narodowej we wrześniu 2021 roku, jeszcze za kadencji Paulo Sosusy. Ma na koncie 25 reprezentacyjnych gier i siedem goli. Najbardziej pamiętny z nich to ten strzelony Holandii w finałach Euro 2024.

Latem ubiegłego roku podpisał z Udinese kontrakt ważny do końca sezonu 2028/29. W bieżącym cyklu na niwie klubowej rozegrał 27 spotkań i zdobył cztery bramki.

Jego absencja to kolejny problem Urbana, jaki ujrzał światło dzienne w ostatnich godzinach. Wcześniej z Półwyspu Apenińskiego napłynęły wieści o kontuzji podstawowego bramkarza kadry, Łukasza Skorupskiego. Szerzej na ten temat piszemy TUTAJ.

Adam Buksa w towarzystwie Roberta Lewandowskiego Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Adam Buksa Marcin Golba AFP

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

