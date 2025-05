To już pewne, ujawniono ws. składu reprezentacji Polski. Kluczowa decyzja Probierza

Reprezentacja Polski po kilku miesiącach przerwy powróci do gry o stawkę i już niebawem zmierzy się z Finlandią, a swoją formę do tego starcia będzie szlifować w sparingu z Mołdawią. W środowy poranek pojawiły się oficjalnie wieści co do tego, kiedy poznamy nazwiska powołanych piłkarzy oraz kiedy rozpocznie się ich zgrupowanie. Selekcjoner Michał Probierz naturalnie stanie przed kolejną niełatwą decyzją w obliczu faktu, że ważyć się będą losu udziału "Biało-Czerwonych" w najbliższym mundialu.