To byłby głośny debiut w reprezentacji. Apel do Urbana. "Niech przyjedzie"

Smutno zapowiadają się najbliższe tygodnie dla sympatyków "Biało-Czerwonych". Po występie na dwóch mundialach z rzędu, tym razem naszym rodakom nie powiodła się misja zdobycia biletów do Ameryki Północnej. Podopieczni Jana Urbana nie dostaną jednak dłuższego wolnego po zakończeniu sezonu klubowego. Najpierw zmierzą się oni z Ukraińcami, a następnie z Nigerią. Kibice z niecierpliwością czekają już na listę powołanych zawodników.

A selekcjoner może zdecydować się na kilka zaskakujących wyborów. Jeden z tropów wiedzie bardzo daleko, bo za ocean. Mowa dokładnie o coraz popularniejszym w kraju nad Wisłą Julianie Zakrzewskim Hallu. Napastnik ma polską mamę, z którą nawet niedawno spotkał się Cezary Kulesza. Nastolatek wciąż jednak nie zdecydował się czy grać dla Stanów Zjednoczonych czy dla "Biało-Czerwonych".

Julian Zakrzewski Hall już teraz w reprezentacji Polski? Namawia Urbana

Pomimo młodego wieku, snajper już teraz pokazuje się z dobrej strony. Niedawno zdobył aż trzy gole w jednym spotkaniu. "Jest najmłodszym piłkarzem w historii MLS, który strzelił hat-tricka" - odnotowali nawet włodarze amerykańskich rozgrywek. Teoretycznie nic nie stoi więc na przeszkodzie, by zaproszenie na najbliższe zgrupowanie wysłał mu Jan Urban. Zwolennikiem takiej decyzji jest Robert Warzycha.

Kilkudziesięciokrotny reprezentant kraju porozmawiał z portalem "goal.pl". "Jeśli chcemy o niego powalczyć, to takie gesty są potrzebne. Niech przyjedzie, pozna kadrę, atmosferę. Przecież to i tak niczego nie przesądza, bo dopiero trzy mecze o stawkę sprawiłyby, że nie mógłby już zmienić narodowych barw. No jakoś musimy się o takich piłkarzy starać" - powiedział Piotrowi Koźmińskiemu. Wcześniej nie brakowało komplementów skierowanych w stronę nastolatka.

"To trzeba docenić. Te bramki strzelone Columbus też mogły się podobać. OK, Zakrzewski nie zdobywa goli z dystansu, to raczej łowca działający w polu karnym. Ale wie jak się ustawić, jak zdobyć gola" - zauważył zasłużony piłkarz. Czy równie przychylnym okiem w kierunku młodziana spojrzy Jan Urban? Przekonamy się niebawem. Tekstowe relacje ze spotkań Polaków w Interia Sport.

Julian Zakrzewski-Hall Rich Graessle/Icon Sportswire East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Bożydar Iwanow i Paweł Gołaszewski wytypowali jedenastki sezonu Ekstraklasy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport