To byłby absolutny hit. Ziółkowski na ustach Anglików. Padł konkretny kierunek

Transfer Jana Ziółkowskiego z Legii Warszawa do AS Romy odbił się szerokim echem w krajowych mediach. Trudno się temu dziwić, bowiem niezwykle perspektywiczny reprezentant Polski otrzymał szansę rozwijania swoje piłkarskie umiejętności w klubie, który toczy zmagania w jednej z najbardziej prestiżowych lig świata.

Początki Ziółkowskiego w ekipie z Wiecznego Miasta nie były spektakularne. Polski defensor grał dość nieregularnie, a jego pierwsze występy nie przekraczał 45 minut. Sytuacja uległa jednak zmianie, kiedy to AS Roma zaczęła zmagać się z kłopotami kadrowymi. Wówczas 20-letni defensor otrzymał niepowtarzalną szansę od Giana Piero Gasperiniego.

Pierwszy pełnowymiarowy występ Polaka został surowo oceniony przez ekspertów ze słonecznej Italii. Negatywna narracja wokół Jana Ziółkowskiego szybko uległa jednak zmianie. Obecnie Polak cieszy się całkiem sporym zaufaniem trenera Rzymian, odwdzięczając się dobrymi występami.

Romano potwierdza. Jan Ziółkowski pod obserwacją ekipy z Premier League

Nic dziwnego, że młody i perspektywiczny gracz budzi spore zainteresowanie wśród drużyn Starego Kontynentu. Jednym z potencjalnych kierunków transferowych dla Jana Ziółkowskiego okazuje się angielska Premier League. O możliwości takiego ruchu poinformował w rozmowie z portalem "Meczyki.pl" znany dziennikarz Fabrizio Romano. Co więcej, włoski ekspert podał nawet nazwę jednej z drużyn z angielskiej ekstraklasy.

"Jednym z klubów, który mogę wymienić, jest Bournemouth. Dyrektor Tiago Pinto był w Romie i doskonale zna włoski rynek. Obserwują Ziółkowskiego, obserwują Tarika Muharemovicia, obserwują Tiago Gabriela z Lecce… Wszyscy są młodymi środkowymi obrońcami, którzy dobrze radzą sobie we Włoszech" - mówił Romano.

Jednocześnie ekspert postanowił dość szybko ostudzić nastroje kibiców. Jego zdaniem, jest mało prawdopodobne, że Jan Ziółkowski w najbliższym czasie opuści szeregi AS Romy. Polak dołączył bowiem do włoskiego zespołu przed rozpoczęciem obecnego sezonu, a więc raptem kilka miesięcy temu. Romano uważa, że reprezentant naszego kraju w tym momencie jest całkowicie skupiony na wywalczeniu pozycji w swojej obecnej ekipie. Piłka nożna to jednak nieprzewidywalna dyscyplina, która już nie raz zaskakiwała fanów wydarzeniami z kategorii "niemożliwych". Z pewnością zainteresowanie z Wysp Brytyjskich sprawia, że potencjalna przyszłość Ziółkowskiego rysuje się niezwykle ciekawie.

Jan Ziółkowski Giuseppe Maffia AFP

Jan Ziółkowski Marcin Golba AFP

Zawodnicy Bournemouth Ryan Pierse Getty Images

Adrian Siemieniec obejmie zagraniczny klub? Gdzie może trafić "polski Naglesmann"? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport