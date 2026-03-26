To był thriller! Uciekamy znad przepaści. Lewandowski przywrócił wiarę w mundial

Po zaciekłej batalii grupowej dotarliśmy do punktu, w którym nie było już rozwiązań pośrednich. Od tego momentu margines błędu wynosił dokładnie zero. Emocje? Sięgały zenitu na długo przed pierwszym gwizdkiem. Generowała je brutalnie prosta zasada - z szamotaniny nad przepaścią do gry o mundial wraca tylko silniejszy.

Jan Urban przystępował do tego spotkania w roli selekcjonera niepokonany. Przed meczem emanował spokojem. I nie była to maska. Gdyby czuł się stłamszony stawką spotkania, nie posłałby do boju od pierwszej minuty 19-letniego Filipa Rózgi.

Polska - Albania. Katastrofalny błąd Bednarka. Egzekucja krótko przed przerwą

Dobrze weszliśmy w mecz. Już w szóstej minucie po szybkiej wymianie podań w polu karnym rywala pierwszy strzał oddał Robert Lewandowski. Mimo że piłka wyszła na korner w sporej odległości od słupka, z polskiej ławki momentalnie wyskoczył komplet rezerwowych. Tak może wyglądać tylko finisz batalii o finały MŚ.

Chwilę później po centrze z narożnika boiska głową uderzał Jakub Kiwior. Futbolówkę tuż sprzed linii bramkowej wyekspediował Elseid Hysaj. Goście mogli czuć się w tym fragmencie stłamszeni. Po kwadransie mieliśmy na koncie trzy rzuty rożne.

Ale obiecujący początek nieco uśpił "Biało-Czerwonych". Rywale przenieśli ciężar gry bliżej środkowej strefy i coraz odważniej konstruowali atak pozycyjny. Tyle że właśnie wtedy stracili Arlinda Ajetiego. Doświadczony defensor upadł na plecy po walce w powietrzu i nie był w stanie kontynuować gry.

Wymuszona roszada nie wybiła jednak Albańczyków z rytmu. Szybko przegrupowali szyki. Umiejętnie nękali nas wysokim pressingiem i czyhali na okazję do wyprowadzenia ciosu.

Ich cierpliwości i konsekwencja zostały nagrodzone w 42. minucie, kiedy nic nie zapowiadało katastrofy. Po koszmarnym kiksie Jana Bednarka oko w oko z Kamilem Grabarą stanął Arber Hoxha. Minął swobodnie zszokowanego golkipera i trafił do pustej bramki. Desperacka próba interwencji stopera FC Porto była tylko tłem do egzekucji.

PGE Narodowy utonął w konsternacji. Tak daleko od mundialu w tych eliminacjach jeszcze nie byliśmy. Ratunku przed zagładą trzeba było poszukać po przerwie, już z nożem na gardle.

Zobacz również: Łukasz Żurek

Polska - Albania. Cudowna riposta "Biało-Czerwonych". Weterani odwracają losy batalii

Na drugą połowę wyszliśmy już z Oskarem Pietuszewskim, który w ostatnich tygodniach robi furorę w Portugalii. 17-latek musiał wcielić się w dwie role jednocześnie - debiutanta i wybawiciela. Z tym manewrem selekcjoner nie mógł zwlekać ani minuty dłużej.

Niewiele jedna brakowało, a krótko po wznowieniu gry przegrywalibyśmy różnicą dwóch bramek. Arcygroźne natarcie finalizował Qazim Laci. Po jego strzale piłka minęła spojenie słupka z poprzeczką o centymetry.

Po godzinie gry Polacy nie mieli na koncie choćby jednego celnego strzału. Ale właśnie wtedy odpowiedzialność za los drużyny wzięli na siebie weterani. Była 63. minuta, gdy po centrze z kornera "Lewy" z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki głową. 1:1!

Wyrównujący gol uskrzydlił "Biało-Czerwonych". Ale znów na moment rozluźniliśmy szyki obronne. Wtedy kluczowa okazała się fenomenalna interwencja Grabary, gdy przed doskonałą szansą stanął Armando Broja.

Odpowiedź była błyskawiczna. W kolejnej akcji sprzed pola karnego idealnie przymierzył Piotr Zieliński i zrobiło się 2:1! Do końcowego gwizdka pozostawało niewiele ponad kwadrans. Albania ruszyła do walki o przetrwanie, ale tego dnia nie daliśmy już sobie zrobić krzywdy.

Do mundialu mamy tylko jeden krok. Mecz o wszystko ze Szwecją. Za pięć dni na przedmieściach Sztokholmu.

Statystyki meczu Polska 2 - 1 Albania Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 15 8 Strzały celne 4 2 Strzały niecelne 7 2 Strzały zablokowane 4 4 Ataki 89 69

Dramat rozegrał się trzy minuty przed przerwą. Jan Bednarek próbował desperacko naprawić swój błąd, ale Arber Hoxha wykonał egzekucję Leszek Szymański PAP

W taki sposób Robert Lewandowski zdobył bramkę na 1:1. To był celny pierwszy strzał Polaków Leszek Szymański PAP

Piotr Zieliński (nr 10) zdobył jedną z najważniejszych bramek w karierze Leszek Szymański PAP

Jan Urban: To będzie gra o wszystko. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport