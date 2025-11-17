Partner merytoryczny: Eleven Sports

To był horror. Tak zachował się Lewandowski po meczu. "Gdybym jeszcze raz..."

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

- Nam chyba zawsze się przydaje taki zimny prysznic. Mam nadzieję, że teraz już nie zabraknie niczego. I że szczęście się do nas uśmiechnie w losowaniu baraży - powiedział Robert Lewandowski tuż po zakończeniu meczu z Maltą wygranego w gościnie 3:2. Wcześniej z entuzjazmem dyrygował sektorem polskich kibiców, którzy - mimo przeżytego horroru - pożegnali polskich piłkarzy chóralnym śpiewem.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORTNewspix.pl

Jan Urban nadal pozostaje w roli selekcjonera niepokonany, ale jeśli miałby wybrać jeden mecz, który ulega wymazaniu z pamięci, z pewnością byłoby to wyjazdowe starcie z Maltą. Plan został wykonany, "Biało-Czerwoni" wygrali 3:2. Desperacka obrona rezultatu w ostatnich minutach to była jednak dotkliwa trauma.

Polscy kibice, którzy licznie zasiedli na stadionie w Ta Qali, szybko wybaczyli jednak styl gry. Świadczą o tym obrazki, jakie kamery zarejestrowały po końcowym gwizdku.

Robert Lewandowski w roli dyrygenta. W Ta Qali trybuny pożegnały kadrowiczów śpiewem

Po zakończonym spotkaniu reprezentanci podeszli całym zespołem pod trybunę zajmowaną przez polskich fanów. I zaczął się wspólny śpiew. "Gdybym jeszcze raz miał urodzić się..." - zabrzmiało doniośle. W rolę dyrygenta wcielił się Lewandowski.

Kapitan kadry dobrego humoru nie krył również w pomeczowym wywiadzie.

- Dzisiaj "Stojanowa" zrobiliśmy, trochę się zatrzymaliśmy - żartował przed kamerą TVP Sport. - Ale tak na serio, w pierwszej połowie za bardzo byliśmy statyczni. Nie mogliśmy kompletnie wejść w ten mecz. Nie byliśmy dobrze ustawieni. Dużo rzeczy brakowało. Zawsze można powiedzieć, że boisko słabe. Trochę musieliśmy się namęczyć.

Zobacz również:

Szymon Marciniak
Piłka nożna

Lewandowski odsunięty na dobre. Tym razem decydował Marciniak. Nie zawahał się

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    - Nam chyba zawsze się przydaje taki zimny prysznic - dodał kapitan kadry. - Jeden mecz dobry, w drugim się zwykle męczymy. Tak się to układa nie pierwszy raz. Mam nadzieję, że teraz już nie zabraknie niczego. I że szczęście się do nas uśmiechnie w losowaniu baraży. Dwa kroki jeszcze przed nami i spodziewam się, że w marcu będziemy świętować awans do mistrzostw świata.

    Losowanie par fazy barażowej odbędzie się 20 listopada w Zurychu (13:00). Ostatnich finalistów przyszłorocznego mundialu wyłonią spotkania zaplanowane na marzec. Półfinały zostaną rozegrane 26.03, finały - pięć dni później. Do wzięcia zostaną cztery przepustki.

    Końcową tabelę grupy G znajdziesz TUTAJ.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski (nr 9) przy najbliższej okazji złoży zasłużone gratulacje Erlingowi Haalandowi
    Robert Lewandowski

    Lewandowski traci pozycję. UEFA ogłasza. Komunikat tuż przed meczem z Maltą

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Trzy najpiękniejsze trafienia dnia w eliminacjach MŚ (16.11.25) [WIDEO]Polsat Sport
      Dwóch piłkarzy rywalizuje na boisku, jeden w białym stroju jest przewracany przez zawodnika w czerwonym, który próbuje zatrzymać przeciwnika poprzez kontakt fizyczny, na murawie piłka do gry.
      Robert Lewandowski pod presją. Rywale nie czuli przed kapitanem polskiej kadry nadmiernego respektuLeszek SzymańskiPAP
      Piotr Zieliński
      Piotr ZielińskiLeszek SzymańskiPAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja