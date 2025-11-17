To był horror. Tak zachował się Lewandowski po meczu. "Gdybym jeszcze raz..."
- Nam chyba zawsze się przydaje taki zimny prysznic. Mam nadzieję, że teraz już nie zabraknie niczego. I że szczęście się do nas uśmiechnie w losowaniu baraży - powiedział Robert Lewandowski tuż po zakończeniu meczu z Maltą wygranego w gościnie 3:2. Wcześniej z entuzjazmem dyrygował sektorem polskich kibiców, którzy - mimo przeżytego horroru - pożegnali polskich piłkarzy chóralnym śpiewem.
Jan Urban nadal pozostaje w roli selekcjonera niepokonany, ale jeśli miałby wybrać jeden mecz, który ulega wymazaniu z pamięci, z pewnością byłoby to wyjazdowe starcie z Maltą. Plan został wykonany, "Biało-Czerwoni" wygrali 3:2. Desperacka obrona rezultatu w ostatnich minutach to była jednak dotkliwa trauma.
Polscy kibice, którzy licznie zasiedli na stadionie w Ta Qali, szybko wybaczyli jednak styl gry. Świadczą o tym obrazki, jakie kamery zarejestrowały po końcowym gwizdku.
Robert Lewandowski w roli dyrygenta. W Ta Qali trybuny pożegnały kadrowiczów śpiewem
Po zakończonym spotkaniu reprezentanci podeszli całym zespołem pod trybunę zajmowaną przez polskich fanów. I zaczął się wspólny śpiew. "Gdybym jeszcze raz miał urodzić się..." - zabrzmiało doniośle. W rolę dyrygenta wcielił się Lewandowski.
Kapitan kadry dobrego humoru nie krył również w pomeczowym wywiadzie.
- Dzisiaj "Stojanowa" zrobiliśmy, trochę się zatrzymaliśmy - żartował przed kamerą TVP Sport. - Ale tak na serio, w pierwszej połowie za bardzo byliśmy statyczni. Nie mogliśmy kompletnie wejść w ten mecz. Nie byliśmy dobrze ustawieni. Dużo rzeczy brakowało. Zawsze można powiedzieć, że boisko słabe. Trochę musieliśmy się namęczyć.
- Nam chyba zawsze się przydaje taki zimny prysznic - dodał kapitan kadry. - Jeden mecz dobry, w drugim się zwykle męczymy. Tak się to układa nie pierwszy raz. Mam nadzieję, że teraz już nie zabraknie niczego. I że szczęście się do nas uśmiechnie w losowaniu baraży. Dwa kroki jeszcze przed nami i spodziewam się, że w marcu będziemy świętować awans do mistrzostw świata.
Losowanie par fazy barażowej odbędzie się 20 listopada w Zurychu (13:00). Ostatnich finalistów przyszłorocznego mundialu wyłonią spotkania zaplanowane na marzec. Półfinały zostaną rozegrane 26.03, finały - pięć dni później. Do wzięcia zostaną cztery przepustki.
