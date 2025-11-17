To był horror. Tak zachował się Lewandowski po meczu. "Gdybym jeszcze raz..."

Jan Urban nadal pozostaje w roli selekcjonera niepokonany, ale jeśli miałby wybrać jeden mecz, który ulega wymazaniu z pamięci, z pewnością byłoby to wyjazdowe starcie z Maltą. Plan został wykonany, "Biało-Czerwoni" wygrali 3:2. Desperacka obrona rezultatu w ostatnich minutach to była jednak dotkliwa trauma.

Polscy kibice, którzy licznie zasiedli na stadionie w Ta Qali, szybko wybaczyli jednak styl gry. Świadczą o tym obrazki, jakie kamery zarejestrowały po końcowym gwizdku.

Robert Lewandowski w roli dyrygenta. W Ta Qali trybuny pożegnały kadrowiczów śpiewem

Po zakończonym spotkaniu reprezentanci podeszli całym zespołem pod trybunę zajmowaną przez polskich fanów. I zaczął się wspólny śpiew. "Gdybym jeszcze raz miał urodzić się..." - zabrzmiało doniośle. W rolę dyrygenta wcielił się Lewandowski.

Kapitan kadry dobrego humoru nie krył również w pomeczowym wywiadzie.

- Dzisiaj "Stojanowa" zrobiliśmy, trochę się zatrzymaliśmy - żartował przed kamerą TVP Sport. - Ale tak na serio, w pierwszej połowie za bardzo byliśmy statyczni. Nie mogliśmy kompletnie wejść w ten mecz. Nie byliśmy dobrze ustawieni. Dużo rzeczy brakowało. Zawsze można powiedzieć, że boisko słabe. Trochę musieliśmy się namęczyć.

- Nam chyba zawsze się przydaje taki zimny prysznic - dodał kapitan kadry. - Jeden mecz dobry, w drugim się zwykle męczymy. Tak się to układa nie pierwszy raz. Mam nadzieję, że teraz już nie zabraknie niczego. I że szczęście się do nas uśmiechnie w losowaniu baraży. Dwa kroki jeszcze przed nami i spodziewam się, że w marcu będziemy świętować awans do mistrzostw świata.

Losowanie par fazy barażowej odbędzie się 20 listopada w Zurychu (13:00). Ostatnich finalistów przyszłorocznego mundialu wyłonią spotkania zaplanowane na marzec. Półfinały zostaną rozegrane 26.03, finały - pięć dni później. Do wzięcia zostaną cztery przepustki.

Końcową tabelę grupy G znajdziesz TUTAJ.

Rozwiń

Trzy najpiękniejsze trafienia dnia w eliminacjach MŚ (16.11.25) [WIDEO] Polsat Sport

Robert Lewandowski pod presją. Rywale nie czuli przed kapitanem polskiej kadry nadmiernego respektu Leszek Szymański PAP

Piotr Zieliński Leszek Szymański PAP