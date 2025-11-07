Partner merytoryczny: Eleven Sports

To będzie hit. Brazylijski snajper na celowniku Urbana. Doszło już do rozmowy

Łukasz Żurek

Kolejny Brazylijczyk w biało-czerwonych barwach? Media żyją już tematem, jak gdyby Alexandre "Alemao" Zurawski lada moment miał zadebiutować w reprezentacji Polski. Droga do tego jeszcze daleka, ale selekcjoner Jan Urban jest już po pierwszej rozmowie z brazylijskim napastnikiem. 27-letni snajper Rayo Vallecano do perspektywy gry z białym orłem na piersi podchodzi z nieskrywanym entuzjazmem.

Selekcjoner Jan Urban ma w notesie nazwisko Alexandre "Alemao" Zurawskiego (Źródło: AFP/Newspix.pl)
Selekcjoner Jan Urban ma w notesie nazwisko Alexandre "Alemao" Zurawskiego (Źródło: AFP/Newspix.pl)AFP

W piłkarskiej reprezentacji Polski widzieliśmy do tej pory dwóch rodowitych Brazylijczyków. Zaszczytu gry w biało-czerwonych barwach dostąpili Roger Guerreiro i Thiago Cionek. Czy w najbliższej przyszłości podobne wyróżnienie stanie się udziałem Alemao?

Za tym przydomkiem kryje się Alexandre Zurawski. Ma 27 lat, jest nominalnym napastnikiem. Od bieżącego sezonu gra w La Liga, broniąc barw Rayo Vallecano. Przybył z meksykańskiego CF Pachuca i podpisał pięcioletni kontrakt. W czwartkowym meczu z Lechem Poznań (3:2) wszedł na murawę w 55. minucie.

Bramki nie zdobył, ale jego poczynania były przez polskich kibiców bacznie śledzone. Nie jest już tajemnicą, że chodzi o kandydata do gry w kadrze Jana Urbana.

Urban ma w notesie nazwisko Alemao. Piłkarz nie posiada polskiego paszportu, ale kipi entuzjazmem

- Rozmawiałem z nim - przyznaje selekcjoner drużyny narodowej w rozmowie w "Super Expressem". - Wydaje się, że byłby chętny zagrać w kadrze. Mamy go na oku, ale takich sytuacji jest zdecydowanie więcej. Są piłkarze o polskich korzeniach, którymi się interesujemy. Jeśli w danym momencie uznamy, że ktoś jest wart powołania do kadry, to po prostu zapytamy, czy z drugiej strony też jest taka chęć.

Alemao już odpowiedział na to pytanie. Wprawdzie nie ma polskiego paszportu, ale z wyrobieniem dokumentu nie powinno być problemu. Dziadek ze strony ojca pochodzi z Polski.

    Reprezentacja Polski? - Ta sprawa jest dla mnie jak najbardziej otwarta. Powiem więcej: byłoby to dumą dla mnie i mojej rodziny! - oznajmia brazylijski snajper w wywiadzie dla Goal.pl.

    - Jedno mogę powiedzieć: gdybym miał kiedykolwiek zagrać dla Polski, to na plecach miałbym napisane Zurawski, a nie Alemao - zapewnia.

    W bieżącym sezonie rozegrał osiem meczów w ekstraklasie Hiszpanii i zdobył jedną bramkę. Przed niespełna dwoma tygodniami strzelił zwycięskiego gola w konfrontacji z Deportivo Alaves (1:0).

    Tymczasem wybrańcy Urbana w poniedziałek rozpoczną zgrupowanie przed finiszem grupowej fazy eliminacji MŚ 2026. Listę powołanych na mecze z Holandią (14.11) i Maltą (17.11) znajdziesz TUTAJ.

      Rayo Vallecano - Lech Poznań. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport
      Intensywna walka o piłkę podczas meczu piłki nożnej na stadionie, trzech zawodników znajduje się w centrum akcji – bramkarz oraz zawodnik w czarno-białym stroju próbują powstrzymać atakującego w czerwonej koszulce, który wyciąga nogę do piłki.
      W akcji ofensywnej Alexandre Zurawski (w czerwonej koszulce)Silvio Avila AFP
      Alexandre Zurawski
      Alexandre ZurawskiJoaquin SarmientoAFP
      Mężczyzna w czerwonej kurtce reprezentacji Polski z herbem orzełka na piersi, trzyma ręce przy głowie w geście rozczarowania lub skupienia, w tle rozmyte trybuny stadionu.
      Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News

