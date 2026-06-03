Trener Urban był ofensywnym zawodnikiem i chce, by reprezentacja atakowała. Takie podejście też podoba się kibicom i w miarę Polakom wychodziło, bo w dziewięciu meczach zdobyli 15 goli. Dużo gorzej jednak spisuje się polska defensywa. Tylko w dwóch spotkaniach udało się zachować czyste konto - w towarzyskim z Nową Zelandią i z najgorszą w grupie eliminacyjnej Litwą. Przed sprawdzianem z Nigerią w siedmiu meczach Polacy tracili bramkę, w tym w ostatnich pięciu z rzędu. Gole strzelali nam nawet piłkarze Malty i to dwa. A w kluczowym meczu o mundial - ze Szwecją - straciliśmy aż trzy.

Selekcjoner zdaje sobie sprawę, że musi poprawić grę w defensywie, bo gdy z Ukrainą zawiodła ofensywa, to obrona też nie pomogła. To był zresztą pierwszy mecz pod wodzą Urbana, w którym Biało-Czerwoni nie strzelili gola, a do tego stracili.

Urban wciąż szuka bramkarza, który byłby numerem jeden "pełną gębą". Z Ukrainą nie zachwycił Marcin Bułka, z Nigerią zagrał Kamil Grabara. Nie tylko od bramkarza jednak zależy gra w defensywie. Ci, którzy są przed nim, też się mylą. W finale barażów ze Szwecją zawiódł Jan Bednarek, a z Ukrainą zaczęło się od straty Jakuba Piotrowskiego.

Tym razem w środku obrony trener kadry postawił na Bednarka, Przemysława Wiśniewskiego i 18-letniego Kacpra Potulskiego. Choć Nigeryjczycy przyjechali do Polski bez największych gwiazd ataku - Victora Osimhena, Samuela Chukwueze czy Ademoli Lookmana, to plan rozegrania meczu bez straty gola mógł spalić się na panewce już w trzeciej minucie. Goście zaatakowali wysoko i prosty błąd popełnił Kamil Grabara. Podał pod nogi rywala, ale na szczęście dla drużyny naprawił go Bartosz Slisz.

W 23. minucie już się nie upiekło. Świetna akcja rywali, dwa podania, Simon wyłożył piłkę, a Termas Moffi z bliska trafił do bramki. Asystent sędziego podniósł chorągiewkę i kibice mogli zrobić wielkie uff, ale VAR był bezlitosny i bramka została uznana.

Oznaczało to, że w dziesiątym meczu pod wodzą trenera Urbana, kadra po raz ósmy straciła co najmniej jednego gola.

Po straconej bramce Nigeryjczycy nie rezygnowali z kolejnych goli. W końcówce pierwszej połowy Grabara świetnie obronił strzał Wilfreda Ndidiego. A w doliczonym czasie defensywa "zrehabilitowała się" - do remisu doprowadził obrońca - Potulski.

Po przerwie Nigeryjczycy bardzo łatwo tworzyli kolejne okazje. Na szczęście dla Polaków pudłowali w dogodnych sytuacjach. Dwa razy dobrze zachował się także Grabara. W 76. minucie do monitoru VAR został wezwany sędzia spotkania i podyktował rzut karny przeciwko Polsce za zagranie ręką Kacpra Kozłowskiego. Z jedenastu metrów Paul Onuachu się nie pomylił i Nigeria wróciła na prowadzenie.





Zespół Mai Chwalińskiej zabrał głos ws. sukcesu na Roland Garros. "Dopiero zaczyna to docierać" Polsat Sport