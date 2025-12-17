Tego o Ewie Pajor wielu nie wiedziało. To jej Polka zawdzięcza sukces, była na rozdrożu

Prawdopodobnie każda reprezentacja chciałaby mieć w swoich szeregach tak utalentowaną zawodniczkę jak Ewa Pajor. Kapitan "biało-czerwonych" już od najmłodszych lat przejawiała ogromny talent piłkarski, który z roku na rok urastał do coraz większych rozmiarów.

Obecnie jest ona zawodniczką kobiecej drużyny Barcelony, w której to w nieco ponad rok zyskała miano jednej z najlepszych zawodniczek. Polska napastniczka strzela bramkę za bramką, a na jej konto wpadło już kilka znaczących osiągnięć, które pozwoliły jej zapisać się na kartach historii "Dumy Katalonii".

W obecnym sezonie Pajor równie pewnie zmierza po koronę królowej strzelczyń damskiej La Ligi. W ostatnich 6 spotkaniach w barwach Barcelony zanotowała ona spektakularną statystykę aż 7 trafień. Kariera Polki zdaje się więc zmierzać w wyśmienitym kierunku. Jej piłkarska przygoda nie zawsze była jednak usłana różami.

Ciężkie początki Ewy Pajor. To w niej miała największe wsparcie

Ewa Pajor urodziła się w Uniejowie, niewielkiej miejscowości w województwie łódzkim. Piłką nożną interesowała się ona od najmłodszych lat.

"Mój kuzyn często przyjeżdżał na wioskę i opowiadał, że byłam trochę mniejsza od kciuka, a już chciałam grać. Robiliśmy sobie prowizoryczne bramki, tworzyliśmy boiska na polu, na łące - całe dnie siedzieliśmy na dworze i graliśmy w piłkę nożną. Poza tym oglądałam wszystkie mecze, jakie leciały w telewizji: duże turnieje, rozgrywki Ligi Mistrzów - bardzo mnie to interesowało. W telewizji zobaczyłam też piłkarza, który dotąd jest moim idolem i który mnie inspiruje - Cristiano Ronaldo. Chciałam być jak on" - wyznała Ewa Pajor w rozmowie z portalem "WP".

Równocześnie na dość wczesnym etapie życia piłkarka musiała podjąć bardzo trudną decyzję. Aby móc rozwijać się sportowo, raptem 12-letnia Pajor zmuszona była wyjechać z domu rodzinnego, przenosząc się do Konina. Decyzja ta wiązała się ze zmianą klubu na Medyka Konin, w którym to wreszcie mogła ona rywalizować z dziewczynami. Wcześniej bowiem Pajor grała w Orlętach Wielenin, gdzie na co dzień toczyła zmagania w grupie chłopców.

Na tym etapie Pajor zmagała się również z problemami zdrowotnymi. Poza anemią nabawiła się ona także kontuzji kolana. Dla młodej dziewczyny był to naprawdę ciężki okres. Przetrwała go jednak dzięki ogromnemu wsparciu ze strony konkretnego członka rodziny.

Już przed samym wyjazdem powstała drużyna dziewczyn. One tak naprawdę może patrząc na mnie, że ja gram w piłkę, dołączyły i też między innymi moja siostra, która później też wyjechała ze mną. [...]. Te ciężkie momenty gdzieś tam przeżywałyśmy wspólnie z moją siostrą. Tak naprawdę ona widziała to, co przeżywałam po każdym treningu, jak trudno było

W juniorskiej sekcji Medyka Konik Ewa Pajor spędziła lata 2009-2012. Później przeniosła się natomiast do pierwszej drużyny, której barwy reprezentowała aż do 2015 roku. W Medyku rozegrała ona łącznie 60 spotkań, zdobywając aż 64 bramki. Talentem młodej Pajor szybko zainteresowały się zagraniczne potęgi, aż w końcu polska napastniczka przeniosła się do damskiej ekipy VfL Wolfsburga. W barwach niemieckiej drużyny spędziła lata 2015-2024. Zaliczyła ona łącznie 121 występów, zdobywając przy tym 96 bramek. Śmiało można jednak zaryzykować stwierdzenie, że kapitan reprezentacji polski nie osiągnęłaby tak spektakularnego sukcesu, gdyby nie wsparcie, którego na początkowych etapach kariery udzielała jej starsza siostra.

Ewa Pajor JOSEP LAGO / AFP East News

Ewa Pajor w reprezentacji Polski Piotr Matusewicz/East News East News

Ewa Pajor w barwach Medyka Konin Piotr Matusewicz East News

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Przemysław Langier o kobiecej piłce nożnej w Polsce. “Sufit jest dosyć wysoko”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport