Tego jeszcze nie było. Jan Bednarek został tak nazwany publicznie, nie do wiary

Po ostatnim sezonie, kibice FC Porto nie mieli zbyt wielu powodów do zadowolenia. Obrona "Smoków" sprawowała się znacznie poniżej oczekiwań i lekarstwem na ten stan rzeczy miał być Jan Bednarek, a później także Jakub Kiwior.

Pierwszy z Polaków niemalże z miejsca stał się ulubieńcem kibiców, którzy zaczęli zwracać coraz większą uwagę na pewność siebie obrońcy i to, jak zarządza on linią defensywną ekipy z Porto. To sprawiło, że Bednarek zaczął czytać pod swoim adresem coraz więcej komplementów, jednak teraz kibice z Portugalii przeszli samych siebie.

Po tym, co zrobił Jan Bednarek, Portugalczycy oszaleli. Tak go nazwano

W meczu 7. kolejki ligi portugalskiej, Arouca podejmowała na własnym terenie ekipę "Smoków" i poległa aż 0:4. Duży udział przy pierwszej bramce miał właśnie Jan Bednarek, który później dołożył czyste konto. I to wywołało wybuch radości.

Reprezentant Polski, jak ma to w zwyczaju, po wygranym meczu opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z ostatniego spotkania, co wywołało błyskawiczną reakcję kibiców - tysięce polubień oraz ciepłe słowa w komentarzach.

Jeden z kibiców postanowił wznieść się na wyżyny kreatywności i porównać Jana Bednarka do jednej z najbardziej rozpoznawalnych budowli na świecie. - Do boju Wielki Murze Chiński - napisał pod zdjęciem użytkownik Instagrama.

Komplementy pod adresem Jana Bednarka nie są przesadzone. W tym sezonie ligi portugalskiej FC Porto wygrało wszystkie swoje mecze, strzelając 19 bramek i tracać tylko jedną.

Teraz przed ekipą Jana Bednarka mecz z Crveną zvezdą w Lidze Europy (2 października), a później niełatwe spotkanie z Benfiką przed własną publicznością (5 października). Starcie z odwiecznym rywalem z Lizbony będzie miało ogromne znaczenie, bowiem na ławce trenerskiej Benfiki znów zasiada Jose Mourinho, który z FC Porto wygrywał m.in. Ligę Mistrzów w 2004 roku.

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jan Bednarek "asystował" przy bramce samobójczej FC Porto Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP - youtube.com/@ELEVENSPORTSPLOfficial AFP