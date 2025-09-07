Takim składem zagramy z Finlandią? Wymowne słowa Jana Urbana

Wśród cech Jana Urbana jest przekazywanie komunikatów wprost - także na konferencjach prasowych. Gdy selekcjoner wspomina o powołaniu dla Kamila Grosickiego - ten je otrzymuje. Gdy wysyła sygnał, że nieprzychylnie patrzy na transfery polskich piłkarzy do krajów arabskich - ci później nie znajdują się w kadrze meczowej (a Marcin Bułka w ogóle w kadrze). Gdy mówi o potrzebie ograniczenia minut gry w Holandii Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, bo ci ostatnio nie grali zbyt wiele w klubie - trzyma się tej deklaracji w czasie meczu. Przykłady można mnożyć, a autentyczność Urbana regularnie znajduje potwierdzenie.

Bardzo ważna stabilizacja

Selekcjoner na konferencjach nie mówi wszystkiego, ale jeśli coś powie - to po prostu się dzieje. W sobotę wyraził się jasno na temat spojrzenia na podstawową jedenastkę. W jego słowach dominowały dwa przekazy: dużą wagę przykłada do zgrywania z sobą drużyny, by nie budować wszystkiego od nowa w każdym meczu oraz przyznał wprost, że istnieje dość znacząca różnica jakościowa pomiędzy piłkarzami z pierwszego składu, a tymi do niego pukającymi.

- Z jednej strony chciałbym stabilizacji, ale z drugiej strony chciałbym mieć ból głowy. Na dzień dzisiejszy ta stabilizacja polega na tym, że wybór nie jest zbyt duży, dlatego ta stabilizacja składu będzie - mówił.

O ile przed zgrupowaniem faktycznie można było się zastanawiać, czy selekcjoner pogodzi ze sobą granie dwóch meczów w tak krótkim czasie, o tyle zmiany czołowych piłkarzy w Rotterdamie - Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego, Sebastiana Szymańskiego i Nicoli Zalewskiego - pokazały, że tak. Jan Urban jeszcze w czwartek, tuż po ostatnim gwizdku, przyznał, że każda z tych zmian była zmianą planową dokonywaną z myślą o Finlandii. Zatem teraz niespodzianką byłby brak tych zawodników.

Nie ma także problemów z urazami w drużynie - każdy zawodnik, z Przemysławem Wiśniewskim włącznie (w Holandii zszedł z kontuzją łydki), jest do dyspozycji trenera. To wszystko oznacza, że prawdopodobnie zobaczymy na Stadionie Śląskim dokładnie ten sam skład, co kilka dni wcześniej.

Selekcjoner przyznał także, że na boisku pojawi się Kamil Grosicki (zasugerował wyraźnie, że jest w formie, ma świetne liczby w Ekstraklasie, i szkoda byłoby tego nie wykorzystać), ale w tym przypadku mówimy raczej o wejściu z ławki rezerwowych.

Słowacja - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Przewidywany skład Polski na mecz z Finlandią:

Łukasz Skorupski - Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski, Jakub Kiwior - Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Robert Lewandowski.

Jan Urban podczas konferencji prasowej Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News

Jan Urban i Robert Lewandowski Netherlands v Poland East News