Takiej żenady nie było dawno. Kibice wychodzili przed gwizdkiem

Mało który selekcjoner w ostatnich latach mógł liczyć na taki komfort - nawet brak realizacji głównego celu, jakim był awans na mundial, nie spotkał się z wielką krytyką. Jan Urban przeszedł suchą stopą przez przegrany baraż ze Szwecją - u mediów, u kibiców, a nawet u prezesa PZPN - i dość zaskakującym może okazać się fakt, że grill może zapłonąć po nic nie znaczących meczach towarzyskich. Bo spotkanie z Ukrainą było najgorszym za jego kadencji, a biorąc pod uwagę zaangażowanie samych zawodników, trudno liczyć, by to z Nigerią trzy dni później miało wyglądać lepiej.

Polska - Ukraina. Mecz, który najlepiej, gdyby się nie odbył

Można było odnieść wrażenie, że ten mecz nie jest potrzebny nikomu - z piłkarzami na czele. Trener też raczej nie miał zamiaru udawać, że wynik ma jakiekolwiek znaczenie, skoro przegrywając 0:2, zdecydował się odrabiać straty kompletnie niekreatywnym środkiem pola Jakub Piotrowski - Bartosz Kapustka. Selekcjoner ma prawo mieć swoich żołnierzy, jednak od wiary trenera, zawodnikom kreatywności nie przybędzie. Idealnie udowadniała to sytuacja z 75. minuty, gdy pierwszy przepchnął piłkę do drugiego pod polem karnym rywali, ale drugi wykopał ją w aut.

Tak naprawdę spotkanie we Wrocławiu skończyło się dla Polaków w 30. minucie, gdy Oskar Pietuszewski zmarnował okazję sam na sam. Do tego momentu jakiekolwiek zagrożenie wynikało ze skutecznych wysokich odbiorów Piotrowskiego, jednak gdy trzeba było bronić, zawodnik Udinese jak na tacy wyłożył piłkę Ukraińcom i zrobiło się 0:1. Wtedy zaczęły się zawody w "kto będzie biegał wolniej", które momentami zamieniały się w "ilu reprezentantów jest w stanie stać w miejscu podczas meczu piłkarskiego".

Zerowa wartość meczu

Wskazanie jakiejkolwiek wartości szkoleniowej było tutaj niemożliwe. Wyróżnienie kogokolwiek - mijałoby się z celem. Do tej pory Jan Urban nie unikał kontrowersyjnych decyzji przy powołaniach, natomiast aż do Szwecji broniły go wyniki (a w Szwecji pozytywny, ładny dla oka styl). Teraz wracamy do czasów, w których najlepsi byli nieobecni, bo wirtualnie trudno sobie wyobrazić, by ktoś nie zagrał lepiej od tych, którzy pojawili się na boisku.

Pierwszy raz od dawna również kibice zaczęli wychodzić z trybun jeszcze przed zakończeniem meczu. Ci, którzy zostali, pożegnali kadrę gwizdami. Dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby to spotkanie po prostu się nie odbyło. Czymś niepoważnym byłoby wprawdzie wyciąganie jednoznacznych wniosków z meczu tak mocno wyrwanego z kontekstu - gdy stawka jest żadna, rany po odpadnięciu w barażach niezaleczone, a myśli piłkarzy ewidentnie zmierzające w kierunku wakacji, nie bramki rywali - ale powiedzmy sobie szczerze: gdyby takie coś przydarzyło się w grze o punkty, mówilibyśmy o konieczności rewolucji w polskiej piłce. I byłyby do tego podstawy.

Tak Polska straciła pierwszą bramkę - Marcin Bułka nie sięgnął piłki

Polska - Ukraina we Wrocławiu

