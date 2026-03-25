Taki naprawdę jest Jan Urban. Kadrowicz powiedział dokładnie, jak to wygląda

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Kibice i piłkarze reprezentacji Polski doskonale wiedzą, że oprócz umiejętności, selekcjoner Biało-czerwonych musi mieć także odpowiednie cechy charakteru, aby trafić do kadrowiczów i osiągnąć odpowiednie rezultaty. Czy można znaleźć je u Jana Urbana? Na to pytanie odpowiedział w rozmowie z "TVP Sport" Jakub Moder, który opowiedział, jaki naprawdę jest Jan Urban i jak to przekłada się na pracę z piłkarzami.

Jan Urban, Jakub Moder i Sebastian Szymański
Jan Urban, Jakub Moder i Sebastian SzymańskiFOT. PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Już kiedy Jan Ubran przejmował reprezentację Polski, w oczy kibiców, ekspertów i dziennikarzy rzucało się to, że selekcjoner Biało-czerwonych cechuje się ogromnym spokojnem, co po kadencji Michała Probierza wydawało się niemalże wymarzone dla polskiej kadry.

Wiele osób mogło również zastanawiać się, czy to tylko fasada, czy może Jan Urban faktycznie jest na co dzień tak opanowanym i spokojnym trenerem. Odpowiedź na to pytanie przyniósł jeden z pomocników reprezentacji Polski, Jakub Moder.

Zawodnik grający na co dzień dla holenderskiego Feyenoordu postanowił ujawnić, jak za kulisami wygląda praca z Janem Urbanem. Nie ma tu niespodzianki. Nastepca Michała Probierza w kontakcie z zawodnikami jest taki sam, jak podczas rozmowy z przedstawicielami mediów.

- Trener Urban jest bardzo spokojnym człowiekiem. Sam jestem zwolennikiem takiego podejścia. On często mówi o byciu wyważonym i myślę, że na koniec dnia, kiedy wiemy, że mamy jeden cel, czyli dostanie się na mundial, to spokój jest potrzebny - stwierdził Moder.

Doba do meczu Polaków, a kadrowicz ujawnił wszystko o Urbanie. Tak to wygląda w kadrze

Co więcej, pomocnik reprezentacji Polski nawet będąc wykluczonym z gry ze względu na kontuzję czuł ogromne wsparcie ze strony selekcjonera, który bez wątpienia czekał na jego powrót na boisko i możliwość powołania go na mecze barażowe.

- Nawet kiedy byłem kontuzjowany, trener był ze mną w stałym kontakcie. To fajne, że cały czas byłem w kręgu zainteresowań selekcjonera - dodał.

Polska swój pierwszy mecz baraży mistrzostw świata 2026 rozegra już jutro z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie. Ewentualne zwycięstwo otworzy Biało-czerwonym drogę do finału baraży, w którym czekać będzie lepszy z pary Ukraina - Szwecja.

Anna Dymarczyk
Trener w okularach i białej koszuli energicznie gestykuluje na tle stadionu, wskazując palcem wskazującym do góry, za nim rozmyte sylwetki innych osób i fragmenty trybun.
Jan Urban potrafi krzyknąćGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w średnim wieku w ciemnym garniturze gestykuluje energicznie na zielonym boisku piłkarskim, w tle rozmazana widownia oraz reklamy przy linii bocznej.
Jn Urban podczas meczu z FinlandiąGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w garniturze i okularach wykonuje gest dłonią podczas konferencji prasowej, w tle widoczne logotypy sponsorów, na pierwszym planie mikrofon oraz butelka z wodą i opakowanie z napojem.
Jan Urban podczas konferencji prasowejAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
