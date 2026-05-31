Tak zachowali się polscy kibice po hymnie Ukrainy. Poruszenie na stadionie

O tym, że mecz może mieć podwyższoną temperaturę, przypominało - zapewne nieprzypadkowe - wyczulenie służb porządkowych. - Po co ci ta flaga? - pytał policjant przechodzącego polskiego kibica, który akurat niósł flagę Ukrainy w kierunku stadionu. - Chcę sobie z nią robić zdjęcia podczas meczu - przekonywał kibic, który skończył z pouczeniem, że ewentualne wykorzystanie barw niedzielnego rywala Biało-Czerwonych w celu - nazwijmy to w ten sposób - kontrowersyjnym, może się dla niego skończyć nie najlepiej. Takich rad ze strony służb po drodze na obiekt widzieliśmy jeszcze kilka.

Kibice niezainteresowani polityką

Wbrew temu, jakie było ryzyko, jeśli chodzi o napięcia na linii Polska - Ukraina po ostatniej decyzji Wołodymyra Zełeńskiego, który jednej z elitarnych jednostek wojskowych swojego kraju nadał imię "Bohaterów UPA", pod stadionem panował jednak spokój. Być może był związany z "piknikową" atmosferą meczu, być może ze względnie niewielką liczbą kibiców w ukraińskich barwach. Ci w większych grupkach zaczęli się pojawiać dopiero na stadionie. Chociaż w "większych" to słowo na wyrost, bo mimo iż Wrocław jest jednym z najmocniej zamieszkałych polskich miast przez mniejszość ukraińską, fanów w niebiesko-żółtych koszulkach pojawiło się bardzo niewielu. Na tyle mało, że gdyby ktoś się uparł, w ciągu pierwszych kilku minut meczu, policzyłby ich z dokładnością, co do jednego.

Wychodzących na rozgrzewkę ukraińskich piłkarzy publiczność przywitała gwizdami, ale to raczej standard - bez względu, kto jest rywalem. Prawdziwym testem, jak nasza publiczność odbiera swojego przeciwnika, były hymny - z zasady nie zdarza się, by były witane inaczej, niż brawami. W tym przypadku było dokładnie tak samo. Jeśli były gwizdy, to pojedyncze, natomiast oklaski po zakończeniu hymnu zdecydowanie to przykryły.

Przed hymnami minutą braw został natomiast uhonorowany Jacek Magiera, który 10 kwietnia niespodziewanie zmarł. Po oklaskach, kibice jeszcze przez pewien czas skandowali jego nazwisko.

Mecz z Ukrainą jest kolejnym bez zorganizowanego dopingu. Od czasu do czasu po stadionie niesie się okrzyk "Polska! Polska!", ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić, bo od lat tak właśnie wygląda profil kibica reprezentacji. Po stronie ukraińskiej też można mówić o dyskretnym dopingu - choć w momentach jego prowadzenia mała grupka na w połowie zapełnionym sektorze jest głośniejsza od reszty obiektu.

