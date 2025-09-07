Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak wygląda tabela po zwycięstwie Polski z Finlandią. Są zmiany

Reprezentacja Polski pokonała Finlandię 3:1, dzięki czemu odskoczyła drużynie ze Skandynawii w tabeli grupy G. Które miejsce zajmują Polacy w swojej grupie eliminacji mistrzostw świata? Jak wygląda tabela grupy Polaków?

Po niespodziewanym i pozytywnym zaskoczeniu, którym był remis 1:1 z Holandią, reprezentacja Polski w niedzielny wieczór zmierzyła się z Finlandią. Polacy byli żądni rewanżu za kompromitującą porażkę 1:2 w Helsinkach i zrekompensowali tamto spotkanie swoim kibicom. Dzięki zwycięstwu 3:1 udało im się odskoczyć Finom w tabeli "polskiej" grupy.

Tabela "polskiej" grupy eliminacji mistrzostw świata po wygranej z Finlandią. Które miejsce zajmują Polacy?

Zanim reprezentacja Polski zagrała z Finlandią, najpierw o godzinie 18:00 w Kownie Litwa podjęła Holandię. Niewiele brakowało, aby za naszą wschodnią granicą doszło do wielkiej sensacji. Do 64. minuty Litwini remisowali 2:2 z Holendrami, ale wówczas do siatki po raz drugi w tym spotkaniu trafił Memphis Depay, który zapewnił swojemu zespołowi zwycięstwo 3:2.

Niedzielne wyniki sprawiły, że kolejność w tabeli nie uległa zmianie, ale teraz w grupie G nie ma już trzech drużyn z taką samą liczbą punktów, a już tylko dwa. Wcześniej po siedem "oczek" miały Holandia, Polska oraz Finlandia, a dzięki zwycięstwom "Oranje" i "Biało-Czerwoni" mają po 10 punktów, natomiast trzecia Finlandia pozostała z siedmioma. Holendrzy przewodzą w tabeli tylko dzięki lepszemu bilansowi bramkowego od naszej reprezentacji.

Tabela grupy G eliminacji mistrzostw świata 2026:

  1. Holandia 4m, 3z, 1 r, 0p, bramki: 14:3, 10 pkt
  2. Polska 5m, 3z, 1r, 1p, bramki: 8:4, 10 pkt
  3. Finlandia 5m, 2z, 1r, 2p, bramki: 6:8, 7 pkt
  4. Litwa 5m, 0z, 3 r, 2p, bramki 5:7, 3 pkt
  5. Malta 5m, 0z, 2r, 3p, bramki 1:12, 2 pkt

Kolejny mecz eliminacje mistrzostw świata reprezentacja Polski rozegra 12 października, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z Litwą. Wcześniej "Biało-Czerwoni" zagrają towarzysko z Nową Zelandią. Ostatnie dwa spotkania eliminacyjne z Holandią i Maltą zaplanowano na listopada.

