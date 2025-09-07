Tak wygląda tabela po zwycięstwie Polski z Finlandią. Są zmiany

Roman Kosecki: Jan Urban odbudował atmosferę w reprezentacji Polski. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tabela "polskiej" grupy eliminacji mistrzostw świata po wygranej z Finlandią. Które miejsce zajmują Polacy?

Zanim reprezentacja Polski zagrała z Finlandią, najpierw o godzinie 18:00 w Kownie Litwa podjęła Holandię. Niewiele brakowało, aby za naszą wschodnią granicą doszło do wielkiej sensacji. Do 64. minuty Litwini remisowali 2:2 z Holendrami, ale wówczas do siatki po raz drugi w tym spotkaniu trafił Memphis Depay, który zapewnił swojemu zespołowi zwycięstwo 3:2.

Niedzielne wyniki sprawiły, że kolejność w tabeli nie uległa zmianie, ale teraz w grupie G nie ma już trzech drużyn z taką samą liczbą punktów, a już tylko dwa. Wcześniej po siedem "oczek" miały Holandia, Polska oraz Finlandia, a dzięki zwycięstwom "Oranje" i "Biało-Czerwoni" mają po 10 punktów, natomiast trzecia Finlandia pozostała z siedmioma. Holendrzy przewodzą w tabeli tylko dzięki lepszemu bilansowi bramkowego od naszej reprezentacji.

Tabela grupy G eliminacji mistrzostw świata 2026:

Holandia 4m, 3z, 1 r, 0p, bramki: 14:3, 10 pkt Polska 5m, 3z, 1r, 1p, bramki: 8:4, 10 pkt Finlandia 5m, 2z, 1r, 2p, bramki: 6:8, 7 pkt Litwa 5m, 0z, 3 r, 2p, bramki 5:7, 3 pkt Malta 5m, 0z, 2r, 3p, bramki 1:12, 2 pkt

Kolejny mecz eliminacje mistrzostw świata reprezentacja Polski rozegra 12 października, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z Litwą. Wcześniej "Biało-Czerwoni" zagrają towarzysko z Nową Zelandią. Ostatnie dwa spotkania eliminacyjne z Holandią i Maltą zaplanowano na listopada.

Polska - Finlandia w el. MŚ 2026 Piotr Dziurman/REPORTER East News

Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski podczas meczu z Finlandią Jarek Praszkiewicz PAP