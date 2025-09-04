Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak wygląda tabela po remisie Polski z Holandią. Świetne wieści

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Holandią. Biało-Czerwoni mają za sobą już cztery mecze eliminacji mistrzostw świata 2026, a więc są dokładnie "na półmetku". Jak wygląda tabela grupy Polaków? Które miejsce zajmują nasi piłkarze?

Matty Cash strzelił gola na wagę remisu w meczu reprezentacji Polski z Holandią
Matty Cash strzelił gola na wagę remisu w meczu reprezentacji Polski z HolandiąPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Reprezentacja Polski wróciła do gry po letniej przerwie. Biało-Czerwoni wznowili grę w eliminacjach z nowym selekcjonerem, Janem Urbanem. Polaków czekało piekielnie trudne wyzwanie, jakim był wyjazdowy mecz z Holandią. Ostatecznie sensacyjnie udało im się zremisować z "Oranje" 1:1.

Tabela "polskiej" grupy po meczu Polska - Holandia. Które miejsce zajmują piłkarze?

Spotkanie Polski z Holandią było drugim, jakie rozegrano we czwartek w grupie G eliminacji mistrzostw świata 2026. Wcześniej Litwa podjęła u siebie Maltę. Mecz zakończył się remisem 1:1.

W tej rundzie spotkań pauzowała Finlandia, z którą reprezentacja Polski zmierzy się w niedzielę. Skandynawowie w czterech meczach zgromadzili siedem punktów, które pozwalają im plasować się na trzeciej lokacie. Liderem jest Holandia również z dorobkiem siedmiu "oczek", a wiceliderami dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu od Finów są Polacy.

Tabela grupy G eliminacji mistrzostw świata 2026:

  1. Holandia 3 m, 2z, 1 r, bilans bramek: 11:1, 7 pkt
  2. Polska 4m, 2z, 1r, 1p, bilans bramek: 5:3, 7 pkt
  3. Finlandia 4 m, 2 z, 1 r, 1p, bilans bramek 5:5, 7 pkt
  4. Litwa 4m, 0z, 3r, 1p, bilans bramek: 3:4, 3 pkt
  5. Malta 5m, 0z, 2r, 3p, bilans bramek: 1:12, 2 pkt

Mecz Polska - Finalndia zostanie rozegrany w niedzielę 7 września o godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport. Tego samego dnia, tyle że o godzinie 18:00 odbędzie się inne spotkanie grupy G, w którym Litwa podejmie u siebie Holandię.

    Dwóch piłkarzy w trakcie meczu o piłkę, jeden z zawodników w białym stroju z czerwonymi elementami reprezentuje Polskę, drugi w pomarańczowym strój reprezentuje Holandię, w tle zarysowani kibice oraz sędzia.
    Nicola Zalewski w barwach reprezentacji Polski podczas meczu z HolandiąMaurice van SteenAFP
    Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu, zawodnik w białym stroju reprezentuje Polskę, a zawodnik w pomarańczowym stroju reprezentuje Holandię, w tle widać tłum kibiców na trybunach.
    Jakub Kamiński w meczu Polska - HolandiaMaurice van SteenAFP

