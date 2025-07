Tak w Porto oceniają Bednarka, ekspert nie pozostawił wątpliwości. Jaśniej się nie da

Już od dłuższego czasu pod znakiem zapytana stała przyszłość Jana Bednarka . Jego dotychczasowy zespół, Southampton nie spisywał się najlepiej, co zdecydowanie obrazowała tabela Premier Leauge. W całym sezonie 2024/2025 zdołał wygrać zaledwie... dwa mecze i sześć zremisować, przez co z 12 punktami na koncie pożegnał się z najwyższą klasą rozgrywkową w Anglii .

Spadek klubu miał też znaczenie dla reprezentanta Polski, bowiem w ten sposób aktywowała się jego klauzula odstępnego, która wynosiła sześć milionów euro . Z tej okazji chciało skorzystać wiele zespołów. Głośno było o ewentualnych przenosinach do Turcji czy Arabii Saudyjskiej. Finalnie jednak 29-latek trafił do FC Porto stając się jednocześnie dopiero szóstym Polakiem, który tam zagra .

Polak jest stoperem, którego ta drużyna potrzebowała: doświadczony i silny fizycznie. Po odejściu Pepe w ubiegłym sezonie i stracie innych doświadczonych zawodników na przestrzeni ostatnich lat widać było, że brakuje kogoś takiego do zrównoważenia składu. W środku obrony ważne jest posiadanie kogoś kto dowodzi całą linią defensywną i ten piłkarz ma ku temu predyspozycje

Zmiana trenera na plus, Bednarek dostanie szansę

Co więcej w Porto niedawno nastąpiła zmiana trenera. Ze stanowiskiem pożegnał się Martin Anselmi, a w jego miejsce zatrudniono włoskiego szkoleniowca, Francesco Farioliego. Zdaniem Pinto w kontekście Bednarka jest to zdecydowana zmiana na plus, gdyż ten preferuję grę czwórką obrońców, czyli system, który defensor zna od lat.