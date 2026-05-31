Zarówno Polska, jak i Ukraina nie zagra w zbliżających się wielkimi krokami mistrzostwach świata. Na pocieszenie zostały nam mecze towarzyskie. Na przełomie maja i czerwca drużyna Jana Urbana rozegra dwa takie spotkania. W niedzielę na Stadionie Narodowym w Warszawie zmierzymy się z Ukrainą, a trzy dni później z Nigerią.

Do tej pory z naszymi wschodnimi sąsiadami mierzyliśmy dziesięciokrotnie. Bilans? Pięć zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki. Ostatni raz z Ukraińcami zagraliśmy dwa lata temu przed mistrzostwami Europy. Pierwsze oficjalne spotkanie odbyło się w 1998 roku.

Tak Ukraińcy przywitali się z Warszawą. Wystarczyło im 7 minut. 55 tys. Polaków w szoku

W kontekście tych spotkań szczególnie bolesny był rok 2013. Wówczas 22 marca reprezentacja Polski zagrała z Ukrainą w meczu eliminacji mistrzostw świata. Spotkanie odbyło się na wspomnianym Narodowym, który wtedy był prawdziwą twierdzą. Przed tym starciem "Biało-Czerwoni" nie przegrali tam meczu.

Remisowali 0:0 towarzysko z Portugalią, 1:1 z Grecją i Rosją na mistrzostwach Europy, 1:1 z Anglią w eliminacjach MŚ, a oprócz tego pokonali 1:0 RPA. W szóstym meczu nastąpił przełom, twierdza została obalona. Po siedmiu minutach rywale prowadzili 2:0. Do siatki trafiali Andrij Jarmołenko i Oleg Gusev.

55 tys. kibiców zgromadzonych na stadionie w Warszawie przeżyło szok. W 18. minucie kontaktową bramkę zdobył Łukasz Piszczek, jednak pod koniec pierwszej połowy ostateczny cios zadał Roman Zozula. Polacy przegrali 1:3. Była to ich pierwsza porażka w "domu reprezentacji". Siedem miesięcy później - w październiku - polegli 0:1 na terenie rywala. Ostatecznie zajęli czwarte miejsce i nie pojechali na mundial w Brazylii.

Były to ostatnie porażki z Ukraińcami w historii. Trzy kolejne mecze - podczas Euro 2016 i dwa spotkania towarzyskie - kończyły się triumfami naszej kadry. Jak będzie tym razem? Spotkanie zostanie rozegrane na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z niedzielnego meczu Polska - Ukraina w Interii Sport.

Oto wszystkie mecze reprezentacji Polski z Ukrainą:

15.07.1998, Kijów (towarzyski): Ukraina - Polska 1:2 (Szewczenko - Trzeciak, Czereszewski) 02.09.2000, Kijów (el. MŚ 2002): Ukraina - Polska 1:3 (Szewczenko - Olisadebe x2, Kałużny) 06.10.2001, Chorzów (el. MŚ 2002): Polska - Ukraina 1:1 (Olisadebe - Szewczenko) 20.08.2008, Lwów (towarzyski): Ukraina - Polska 1:0 (Krawczenko) 04.09.2010, Łódź (towarzyski): Polska - Ukraina 1:1 (Jeleń - Selezniow) 22.03.2013, Warszawa (el. MŚ 2014): Polska - Ukraina 1:3 (Piszczek - Jarmolenko, Husiew, Zozula) 11.10.2013, Charków (el. MŚ 2014): Ukraina - Polska 1:0 (Jarmolenko) 21.06.2016, Marsylia (Euro 2016): Ukraina - Polska 0:1 (Błaszczykowski) 11.11.2020, Chorzów (towarzyski): Polska - Ukraina 2:0 (Piątek, Moder) 07.06.2024, Warszawa (towarzyski): Polska - Ukraina 3:1 (Walukiewicz, Zieliński, Romanczuk - Dowbyk).

BRAMKI: 14-10.

Gole dla Polski: Emmanuel Olisadebe - 3, Jakub Błaszczykowski, Sylwester Czereszewski, Ireneusz Jeleń, Radosław Kałużny, Jakub Moder, Krzysztof Piątek, Łukasz Piszczek, Taras Romanczuk, Mirosław Trzeciak, Sebastian Walukiewicz, Piotr Zieliński - 1.

Selekcjonerzy: Jerzy Engel, Waldemar Fornalik - 2 mecze, Leo Beenhakker, Jerzy Brzęczek, Adam Nawałka, Michał Probierz, Franciszek Smuda, Janusz Wójcik - 1 mecz.

Gole dla Ukrainy: Andrij Szewczenko - 3, Andrij Jarmołenko - 2, Artem Dowbyk, Ołeh Husiew, Serhij Krawczenko, Jewhen Sełezniow, Roman Zozula - 1.

Selekcjonerzy: Mychajło Fomenko - 3 mecze, Walerij Łobanowski - 2 mecze, Jurij Kalitwincew, Aleksiej Michajliczenko, Serhij Rebrow, Jozef Sabo, Andrij Szewczenko - 1 mecz.

Dane pochodzą z oficjalnej strony laczynaspilka.pl.

Reprezentacja Polski Grzegorz Wajda East News

Piłkarze reprezentacji Ukrainy SERGEI GAPON AFP





Szwajcaria - Finlandia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport