Tak Ukraińcy pogrążyli Polaków. Wystarczyło im 7 minut. Narodowy zdobyty
W niedzielę o godz. 17:30 reprezentacja Polski zmierzy się towarzysko z Ukrainą. Będzie to jedenaste spotkanie obu kadr. Na ten moment "Biało-Czerwoni" mogą pochwalić się pięcioma zwycięstwami, remis padał dwukrotnie. Mimo to jedna z wygranych Ukraińców była dla nas szczególnie bolesna. Oto bilans wszystkich spotkań Polski i Ukrainy.
Zarówno Polska, jak i Ukraina nie zagra w zbliżających się wielkimi krokami mistrzostwach świata. Na pocieszenie zostały nam mecze towarzyskie. Na przełomie maja i czerwca drużyna Jana Urbana rozegra dwa takie spotkania. W niedzielę na Stadionie Narodowym w Warszawie zmierzymy się z Ukrainą, a trzy dni później z Nigerią.
Do tej pory z naszymi wschodnimi sąsiadami mierzyliśmy dziesięciokrotnie. Bilans? Pięć zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki. Ostatni raz z Ukraińcami zagraliśmy dwa lata temu przed mistrzostwami Europy. Pierwsze oficjalne spotkanie odbyło się w 1998 roku.
Tak Ukraińcy przywitali się z Warszawą. Wystarczyło im 7 minut. 55 tys. Polaków w szoku
W kontekście tych spotkań szczególnie bolesny był rok 2013. Wówczas 22 marca reprezentacja Polski zagrała z Ukrainą w meczu eliminacji mistrzostw świata. Spotkanie odbyło się na wspomnianym Narodowym, który wtedy był prawdziwą twierdzą. Przed tym starciem "Biało-Czerwoni" nie przegrali tam meczu.
Remisowali 0:0 towarzysko z Portugalią, 1:1 z Grecją i Rosją na mistrzostwach Europy, 1:1 z Anglią w eliminacjach MŚ, a oprócz tego pokonali 1:0 RPA. W szóstym meczu nastąpił przełom, twierdza została obalona. Po siedmiu minutach rywale prowadzili 2:0. Do siatki trafiali Andrij Jarmołenko i Oleg Gusev.
55 tys. kibiców zgromadzonych na stadionie w Warszawie przeżyło szok. W 18. minucie kontaktową bramkę zdobył Łukasz Piszczek, jednak pod koniec pierwszej połowy ostateczny cios zadał Roman Zozula. Polacy przegrali 1:3. Była to ich pierwsza porażka w "domu reprezentacji". Siedem miesięcy później - w październiku - polegli 0:1 na terenie rywala. Ostatecznie zajęli czwarte miejsce i nie pojechali na mundial w Brazylii.
Były to ostatnie porażki z Ukraińcami w historii. Trzy kolejne mecze - podczas Euro 2016 i dwa spotkania towarzyskie - kończyły się triumfami naszej kadry. Jak będzie tym razem? Spotkanie zostanie rozegrane na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z niedzielnego meczu Polska - Ukraina w Interii Sport.
Oto wszystkie mecze reprezentacji Polski z Ukrainą:
- 15.07.1998, Kijów (towarzyski): Ukraina - Polska 1:2 (Szewczenko - Trzeciak, Czereszewski)
- 02.09.2000, Kijów (el. MŚ 2002): Ukraina - Polska 1:3 (Szewczenko - Olisadebe x2, Kałużny)
- 06.10.2001, Chorzów (el. MŚ 2002): Polska - Ukraina 1:1 (Olisadebe - Szewczenko)
- 20.08.2008, Lwów (towarzyski): Ukraina - Polska 1:0 (Krawczenko)
- 04.09.2010, Łódź (towarzyski): Polska - Ukraina 1:1 (Jeleń - Selezniow)
- 22.03.2013, Warszawa (el. MŚ 2014): Polska - Ukraina 1:3 (Piszczek - Jarmolenko, Husiew, Zozula)
- 11.10.2013, Charków (el. MŚ 2014): Ukraina - Polska 1:0 (Jarmolenko)
- 21.06.2016, Marsylia (Euro 2016): Ukraina - Polska 0:1 (Błaszczykowski)
- 11.11.2020, Chorzów (towarzyski): Polska - Ukraina 2:0 (Piątek, Moder)
- 07.06.2024, Warszawa (towarzyski): Polska - Ukraina 3:1 (Walukiewicz, Zieliński, Romanczuk - Dowbyk).
BRAMKI: 14-10.
Gole dla Polski: Emmanuel Olisadebe - 3, Jakub Błaszczykowski, Sylwester Czereszewski, Ireneusz Jeleń, Radosław Kałużny, Jakub Moder, Krzysztof Piątek, Łukasz Piszczek, Taras Romanczuk, Mirosław Trzeciak, Sebastian Walukiewicz, Piotr Zieliński - 1.
Selekcjonerzy: Jerzy Engel, Waldemar Fornalik - 2 mecze, Leo Beenhakker, Jerzy Brzęczek, Adam Nawałka, Michał Probierz, Franciszek Smuda, Janusz Wójcik - 1 mecz.
Gole dla Ukrainy: Andrij Szewczenko - 3, Andrij Jarmołenko - 2, Artem Dowbyk, Ołeh Husiew, Serhij Krawczenko, Jewhen Sełezniow, Roman Zozula - 1.
Selekcjonerzy: Mychajło Fomenko - 3 mecze, Walerij Łobanowski - 2 mecze, Jurij Kalitwincew, Aleksiej Michajliczenko, Serhij Rebrow, Jozef Sabo, Andrij Szewczenko - 1 mecz.
Dane pochodzą z oficjalnej strony laczynaspilka.pl.