Tak Szwedzi po meczu napisali o Polakach. Wielki dramat "Biało-Czerwonych"

Kacper Dąderewicz

Reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją 2:3 i ostatecznie nie awansowała na mistrzostwa świata, które latem tego roku zostaną rozegrane w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Decydującego gola w końcówce strzelił Victor Gyokeres. Po ostatnim gwizdku Slavko Vincica szwedzkie media zgodnie z oczekiwaniami zareagowały na to zwycięstwo.

Viktor GyokeresPeter Sonander/SPP/ShutterstockEast News

Do rozstrzygnięcia tego meczu Szwedzi prowadzili z Polakami dwukrotnie. Na dwa pierwsze gole rywali Polacy potrafili odpowiedzieć i doprowadzać do remisu.

Wynik 2:2 utrzymywał się niemal przez całą drugą połowę. Od 55. do 88. minuty tego spotkania. Wtedy po olbrzymim zamieszaniu w polu karnym Polaków gola na wagę awansu na mundial zdobył Viktor Gyokeres.

Kurtyna runęła. Szwedzi gaszą światło. Tak kończy się sen o mundialu

Szwedzi przyznają. "Polska była lepsza". Gyokeres bohaterem narodowym

To oczywiście on został głównym bohaterem szwedzkich mediów. Trafił na wszystkie zdjęcia i do wszystkich tytułów. Napastnik Arsenalu najpierw skompletował hat-tricka w starciu z Ukrainą, a teraz pogrążył Polaków golem na 3:2. Na to trafienie goście nie zdążyli już odpowiedzieć.

- TAK! Szwecja awansowała do mistrzostw świata. Gyokeres bohaterem! - zgodnie ogłaszają szwedzkie media.

Tamtejsi dziennikarze przyznają, że Polska była dla Szwecji trudnym rywalem i przed dużą część meczu dominowała na boisku.

- W pewnym momencie pachniało dogrywką, ale wtedy do akcji wkroczył szwedzki bohater baraży - czytamy na portalu expressen.se.

- Polska nie opuściła żadnych mistrzostw od 2014 roku i nie miała zamiaru przerwać tej passy w Solnie. Chociaż wynik meczu był wyrównany, przewaga gości była wyraźna - jednak gdy wszystko wskazywało na zwycięstwo Polaków, stało się dokładnie odwrotnie - czytamy na portalu dn.se.

Jak widać, szwedzcy dziennikarze potrafili przyznać, że Polska w tym meczu była drużyną, nie tylko dominującą przez jakiś czas, ale po prostu lepszą. O ostatecznym wyniku zdecydowały detale i pojedyncze błędy - również sędziego Slavko Vincica.

Szwedzi ostatecznie awansowali na mundial po szalonym meczu i to oni trafili do grybu z Holandią, Tunezją i Japonią.

Czesław Michniewicz podsumował mecz Szwecja - Polska
Wygrał ze Szwedami cztery lata temu, a teraz takie słowa. Chwilę później ruszył do tablicy

w taki sposób padł drugi gola dla reprezentacji SzwecjiPhoto by PONTUS LUNDAHL / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFPAFP
Nicola Zalewski wrócił i okazał się pierwszoplanową postacią spotkaniaPontus Lundahl/TTPAP
Załamany Robert Lewandowski po porażce ze SzwecjąPONTUS LUNDAHLAFP
Cypr - Mołdawia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

