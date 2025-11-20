Tak jak przewidywano jeszcze przed rozpoczęciem kwalifikacji, reprezentacja Polski zajęła w grupie drugie miejsce za Holandią, co oznacza, że o prawo do udziału w mistrzostwach świata 2026 będzie musiała powalczyć w barażach. Niestety, na ostatniej prostej Biało-Czerwoni wypadli z najkorzystniejszego, pierwszego koszyka.

Doprowadziła do tego niespodziewana porażka Danii ze Szkocją. Wyspiarze wyprzedzili tym samym rzutem na taśmę Duńczyków i zapewnili sobie bezpośredni awans. Losowanie z pierwszego koszyka dla Polaków oznaczałoby w teorii łatwiejszego rywala w barażach. Historia jednak pokazuje, że bez względu na to, kto w takowych stawał naprzeciwko Biało-Czerwonych, ci potrafili sobie poradzić.

Polacy trzeci raz zagrają w barażach. Tak wywalczyliśmy awans na mundial

Dla Polski będą to trzecie w historii baraże o udział w prestiżowej imprezie. Po raz pierwszy przyszło nam mierzyć się w nich o wyjazd na mundial w 2022 roku. Wówczas w grupie eliminacyjnej zajęliśmy miejsce za Anglią, a przed Albanią, Węgrami, Andorą i San Marino. Porażka 1:2 z Węgrami w ostatnim spotkaniu sprawiła, że przed losowaniem baraży nie byliśmy rozstawieni.

W jego wyniku trafiliśmy na Rosję. Zwycięzca miał zmierzyć się z triumfatorem z pary Szwecja - Czechy. Jako że miało to miejsce już po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, Polacy wyrazili sprzeciw wobec rywalizacji z agresorem. W wyniku eskalacji napięć FIFA ugięła się i wykluczyła "Sborną" z rywalizacji, wobec czego automatyczne przeszliśmy do finałów baraży. W nich przyszło nam zmierzyć się ze Szwedami.

29 marca 2022 roku w Chorzowie Polacy podjęli zmęczonych dogrywką z Czechami Szwedów, a mecz potoczył się dla nas szczęśliwie. Po golu Roberta Lewandowskiego z rzutu karnego wynik na 2:0 ustalił Piotr Zieliński, a Biało-Czerwoni wywalczyli przepustkę na mundial.

To był chyba najtrudniejszy rzut karny w moim życiu

Baraże o Euro 2024 szczęśliwe dla Polaków. Szczęsny jednym z bohaterów

Paradoksalnie na dużo łatwiejszą wyglądała nasza grupa eliminacyjna do Euro 2024. Polscy piłkarze na ich przestrzeni zmienili trenera - po porażkach z Czechami, Mołdawią i Albanią ze stanowiskiem pożegnał się Ferando Santos, a rolę selekcjonera przejął Michał Probierz. Zaczął całkiem obiecuąco - od zwycięstwa 2:0 na trudnym terenie z Wyspami Owczymi. Nie był jednak w stanie poprowadzić nas do zwycięstwa ani nad Mołdawią, ani nad Czechami i to u siebie.

Polacy oba spotkania zremisowali po 1:1 i zajęli dopiero trzecie miejsce w grupie. Wyprzedzić udało nam się tylko drużyny spoza pierwszej 100 rankingu FIFA - Miłdawię i Wyspy Owcze. Wciąż mieliśmy jednak szansę na udział w Euro - droga na turniej w Niemczech prowadziła przez baraże.

W półfinale los złączył nas ze skazywaną na porażkę Estonią, która dostała się do baraży "w nagrodę" za udane występy w Lidze Narodów. Podopieczni Probierza tym razem wykonali zadanie bez przeszkód - na PGE Narodowym wygrali aż 5:1.

Ostatnią przeszkodą na drodze na mistrzostwa Europy była Walia. Ze "Smokami" Polakom przyszło zmierzyć się w Cardiff i jak można było się spodziewać, starcie było niezwykle zacięte i wymagające. Ani regulaminowy czas, ani dogrywka nie przyniosły żadnego trafienia. Polska i Walia o awans na Euro musiały zmierzyć się w konkursie rzutów karnych.

Bohaterem spotkania został Wojciech Szczęsny - w trakcie meczu popisał się kilkoma ważnymi interwencjami, a w konkursie rzutów karnych obronił strzał Daniela Jamesa, dzięki czemu Polacy wygrali 5:4 i mogli cieszyć się z awansu na Euro.

Od najbliższych baraży życzylibyśmy sobie z pewnością nieco mniejszej dramaturgii. O godzinie 13:00 w Zurychu odbędzie się losowanie par barażowych do mistrzostw świata 2026. Wówczas Polacy poznają najbliższych rywali. Relację na żywo z losowania śledzić możesz na stronie Interia Sport.

