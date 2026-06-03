Tak Polacy odpowiedzieli Nigerii. "Złoty dotyk" debiutanta Urbana [WIDEO]

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Już po 23. minutach piłkarska reprezentacja Polski przegrywała na Stadionie Narodowym w meczu towarzyskim z Nigerią. Kadra Jana Urbana jednak nie przestawała tworzyć sobie okazji do gola. Na efekty należało poczekać do samej końcówki pierwszej połowy. Zamieszanie po rzucie rożnym wykorzystał Kacper Potulski. Debiutant Jana Urbana w swoim drugim meczu w narodowych barwach wykorzystał zgranie Nicoli Zalewskiego i dołożył nogę doprowadzając do remisu.

Polacy wyrównali. Kacper Potulski z pierwszym golem w narodowych barwach
Polacy wyrównali. Kacper Potulski z pierwszym golem w narodowych barwachLUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po porażce 0:2 z Ukrainą piłkarze reprezentacji Polski przystąpili w Warszawie do drugiego spotkania towarzyskiego. W Warszawie rywalami naszej kadry są Nigeryjczycy. Ci od samego początku postawili trudne warunki drużynie gospodarzy i po składnej akcji wyszli na prowadzenie już po 23. minutach.

Gol rywali nie zdeprymował jednak naszych graczy, a Ci szukali swoich okazji do wyrównania. Próbował m.in. Piotr Zieliński czy też Nicola Zalewski. Ich strzały nie przyniosły oczekiwanych efektów.

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Michał Chmielewski

Do przełomu doszło w doliczonym czasie gry. Wówczas kadrowicze Jana Urbana wywalczyli sobie rzut rożny. Po niemałym zamieszaniu do piłki dopadł wspomniany Zalewski, który zgrał piłkę w centrum pola karnego. Tam najlepiej odnalazł się Kacper Potulski.

Drugi mecz w kadrze i już gol. Ależ finisz defensora

18-latek stał we właściwym miejscu we właściwym czasie i strzałem prawą nogą z bliskiej odległości umieścił piłkę w siatce. Po jego trafieniu tablica wyników wskazywała 1:1. Takim rezultatem zakończyła się pierwsza połowa.

Dla piłkarza Mainz było to pierwsze trafienie w narodowych barwach. Co ciekawe, jest to dla niego dopiero drugi mecz w seniorskiej reprezentacji.

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Piłkarz reprezentacji Polski w stroju meczowym biegnący po boisku z zaciśniętą pięścią w geście radości.
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