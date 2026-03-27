Tak po meczu zachował się Pietuszewski, wszystko nagrano. O tym nie zapomniał

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W czwartkowym meczu z Albanią Jan Urban postanowił dać szansę Oskarowi Pietuszewskiego. Skrzydłowy FC Porto swoimi występami w klubie sprawił, że wielu ekspertów piłkarskich widziało go w podstawowym składzie, jednakże na murawie pojawił się dopiero po przerwie. 17-latek zaprezentował się bardzo dobrze i dał sygnał drużynie do ataku. Tuż po spotkaniu spotkał się ze znajomymi z Jagiellonii Białystok i wręczył koszulkę. Wszystko uchwyciły kamery.

Piłka nożna: Oskar Pietuszewski nie zabrał głosu po meczu
Bardzo dobrze w czwartkowy wieczór na Stadionie Narodowym spisała się piłkarska reprezentacja Polski. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana zmierzyła się w półfinale baraży o awans na mistrzostwa świata z Albanią i po zaciętym meczu wygrała 2:1. Bohaterami meczu zostali Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński, którzy znaleźli się na liście strzelców.

Gorąco było również wokół Oskara Pietuszewskiego. 17-letni skrzydłowy FC Porto zaliczył debiut w barwach seniorskiej kadry i pojawił się na murawie tuż po przerwie. Swoim występem dał sygnał do walki i został całkiem pozytywnie oceniony przez m.in. Jana Urbana czy Zbigniewa Bońka.

Zobacz również:

Karol Nawrocki i Cezary Kulesza, mecz Polska - Albania na Stadionie Narodowym w Warszawie
Burza po tym zachowaniu Nawrockiego w szatni Polaków. "Upokarza mnie"

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

Zawodnik cieszy się w ostatnim czasie znaczną popularnością i jest o nim niezwykle głośno. Co ciekawe, niedługo po zakończeniu meczu z Albanią zachował się w szczególny sposób, a wszystko zostało uchwycone przez kamery.

Pietuszewski nie zapomniał, tak zachował się po meczu

Ten jeszcze w stroju meczowym po czasie wybiegł na murawę i podbiegł pod bandy reklamowe, gdzie przebywali przedstawiciele mediów. Wśród nich byli m.in. jego starzy znajomi z Jagiellonii Białystok.

Sam zawodnik wymienił z nimi kilka zdań i wręczył mały prezent - koszulkę FC Porto z podpisem. Do tego nie zabrakło pamiątkowych zdjęć przy okazji debiutu Pietuszewskiego w narodowych barwach.

Wygrana z Albanią oznacza, że Polaków czeka wielki finał i bezpośrednie starcie o udział w mistrzostwach świata. Biało-Czerwoni zmierzą się we wtorek 31 marca w Sztokholmie ze Szwecją (ekipa Grahama Pottera wygrała 3:1 z Ukrainą). Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45.

Zobacz również:

Jan Bednarek, Marcin Najman
Najman brutalnie podsumował reprezentację Polski. Nie gryzł się w język. "Nie napawa optymizmem"

Patryk Górski
Patryk Górski
Gibraltar - Łotwa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

