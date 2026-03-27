Tak po meczu zachował się Pietuszewski, wszystko nagrano. O tym nie zapomniał

Bardzo dobrze w czwartkowy wieczór na Stadionie Narodowym spisała się piłkarska reprezentacja Polski. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana zmierzyła się w półfinale baraży o awans na mistrzostwa świata z Albanią i po zaciętym meczu wygrała 2:1. Bohaterami meczu zostali Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński, którzy znaleźli się na liście strzelców.

Gorąco było również wokół Oskara Pietuszewskiego. 17-letni skrzydłowy FC Porto zaliczył debiut w barwach seniorskiej kadry i pojawił się na murawie tuż po przerwie. Swoim występem dał sygnał do walki i został całkiem pozytywnie oceniony przez m.in. Jana Urbana czy Zbigniewa Bońka.

Zawodnik cieszy się w ostatnim czasie znaczną popularnością i jest o nim niezwykle głośno. Co ciekawe, niedługo po zakończeniu meczu z Albanią zachował się w szczególny sposób, a wszystko zostało uchwycone przez kamery.

Pietuszewski nie zapomniał, tak zachował się po meczu

Ten jeszcze w stroju meczowym po czasie wybiegł na murawę i podbiegł pod bandy reklamowe, gdzie przebywali przedstawiciele mediów. Wśród nich byli m.in. jego starzy znajomi z Jagiellonii Białystok.

Sam zawodnik wymienił z nimi kilka zdań i wręczył mały prezent - koszulkę FC Porto z podpisem. Do tego nie zabrakło pamiątkowych zdjęć przy okazji debiutu Pietuszewskiego w narodowych barwach.

Wygrana z Albanią oznacza, że Polaków czeka wielki finał i bezpośrednie starcie o udział w mistrzostwach świata. Biało-Czerwoni zmierzą się we wtorek 31 marca w Sztokholmie ze Szwecją (ekipa Grahama Pottera wygrała 3:1 z Ukrainą). Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45.

Jan Bednarek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Bednarek Marcin Golba AFP

Oskar Pietuszewski Piotr Matusewicz AFP

