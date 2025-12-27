Robert Lewandowski to bez wątpienia najlepszy zawodników w historii kraju nad Wisłą. Jego piłkarskie osiągnięcia wciąż stanowią swoisty punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń młodych, aspirujących graczy, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w wielkim świecie zawodowego futbolu.

Status jednego z topowych sportowców świata Robert Lewandowski osiągnął głównie dzięki swojej ciężkiej pracy oraz samozaparciu i tonie wyrzeczeń, które pozwoliły mu stale doskonalić piłkarskie umiejętności. Dzięki temu dotarł on na sam szczyt świata futbolu, zapisując się złotymi literami w historii dyscypliny.

Swój perfekcjonizm Lewandowski bardzo często przekłada również na boiskowe relacje z kolegami. Nie każdemu zawodnikowi podoba się jednak dość eksplozywne podejście kapitana "Biało-Czerwonych". Idealnym przykładem są słowa jednego z reprezentantów naszego kraju - Jakuba Kamińskiego - który na łamach głośnej publikacji "Lewandowski. Prawdziwy" zdecydował się skrytykować wygórowane oczekiwania, jakie 37-latek wyrażał względem pozostałych zawodników z kraju nad Wisłą.

Lewandowski nie wahał się ani chwili. Tak skomentował słowa kolegi z reprezentacji

26 grudnia na kanale "Rymanowski Live" ukazał się długo wyczekiwany wywiad z Robertem Lewandowskim. Bogdan Rymanowski poruszył wiele ciekawych wątków, pozwalając sobie również na pytania o prywatne życie napastnika reprezentacji Polski.

W pewnym momencie padło pytanie o wspomnianą wcześniej książkę Sebastiana Staszewskiego, a konkretnie o przytoczoną opinię Kamińskiego oraz innych reprezentantów Polski. 37-latek nie unikał konfrontacji z tym tematem, a wręcz przeciwnie.

"Kuba Kamiński się o mnie wypowiedział. Nie miałem z tym problemu. Nie miałem z tym problemu totalnie. [...]. Ktoś kto wypowiada się po nazwiskiem, nie mam z tym w ogóle problemu. Dla mnie to jest osoba, którą szanuję jeszcze bardziej. [...]. Tam był temat machania rękoma. To się zgadza, ja machałem rękoma. Od dwóch lat już tego nie ma, ale zgadza się, było tego dużo, nawet za dużo. Przyznawałem rację. Tłumaczyłem, że to wynikało z ambicji, z tego że mi zależało na wygrywaniu z reprezentacją. [...]. To powodowało wewnętrzną ambicję i frustrację, z którą mogłem sobie nie radzić. [...]. Wtedy nie wiedziałem, że to kogoś uraża" - wytłumaczył Robert Lewandowski.

W dalszej części swojej wypowiedzi przyznał on jednak, że nie zdarzyła się sytuacja, aby któryś z jego reprezentacyjnych kolegów twarzą w twarz skonfrontował się z nim w tej sprawie. Niemniej słowa krytyki ze strony Kamińskiego nie spowodowały złej krwi między zawodnikiem FC Koeln a legendą futbolu z kraju nad Wisłą.

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Jakub Kamiński i Robert Lewandowski Piotr Matusewicz AFP

Jakub Kamiński (z lewej) Piotr Dziurman/REPORTER East News

Roman Kosecki ostrzega! Chodzi o Marka Papszuna w Legii Warszawa Polsat Sport