Szykuje się wielki powrót, Urban sam to ogłosił. "Rozmawiałem z nim"

Już za nieco ponad tydzień piłkarska reprezentacja Polski przystąpi do jednego z najważniejszych spotkań w ostatnim czasie. Dokładnie 26 marca kadra Jana Urbana w Warszawie zmierzy się z Albanią w półfinale baraży o kwalifikacje do mistrzostw świata. Z każdym dniem emocje związane z tym starciem rosną.

Wiele dyskusji toczy się szczególnie wokół powołań. Lista nominowanych piłkarzy przez selekcjonera zostanie ujawniona w piątek. Najwięcej dyskusji toczy się m.in. o Oskarze Pietuszewskim. Do tego gorąco jest o powrocie do zespołu Jakuba Modera. Pomocnik Feyenoordu niedawno wrócił do gry po poważnych perturbacjach zdrowotnych.

26-latek jest w Holandii obdarzony sporym zaufaniem przez klubowego trenera, Robina van Persiego. W końcu nasz reprezentant występował nie tylko w środku pola, a również w linii obrony, czy też jako jeden z najbardziej wysuniętych zawodników w ataku. To nie umknęło uwadze Jana Urbana. Ten w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" zdradził, że mimo to w swojej drużynie widzi go na tylko jednej pozycji. - Na ósemce - wyjaśnia.

Co ciekawe, 63-latek dodał również, że rozmawiał o tym z piłkarzem. Jak tłumaczy, takie ustawienie naszego zawodnika było jedynie na potrzebę chwili. Niemniej jednak Moder nie jest napastnikiem ani obrońcą i powinien grać docelowe mecze na swojej głównej pozycji, uważa Urban.

- To raczej potrzeba chwili, rozmawiałem z nim na ten temat. Spójrzmy też na to z innej strony - widać, że trener ma duże zaufanie do Kuby, bo w trudnym momencie zwrócił się akurat do niego. Ale wiadomo, Kuba nie jest napastnikiem, grać tam docelowo nie może, w Feyenoordzie był tak ustawiony tylko raz - powiedział.

Urban ujawnia ws. Modera. "Jest szansa"

W przypadku otrzymania powołania Moder wróci do kadry po długiej przerwie. Ostatni raz był w niej w czerwcu 2025 roku, gdy ją prowadził jeszcze Michał Probierz. Teraz Urban uważa, że jego forma idzie tylko w górę i jest szansa na to, że pomocnik będzie w naprawdę dobrej dyspozycji.

Kuba wrócił do gry po kontuzji. Najpierw wchodził z ławki, następnie pojawił się w wyjściowym składzie, ale został zmieniony, potem już rozegrał kilka pełnych meczów. Wchodzi na coraz wyższy pułap, coraz lepiej adaptuje się do wysiłku. Słowem - jego forma rośnie, jest szansa, że będzie w dobrej dyspozycji

Mecz Polska - Albania odbędzie się w piątek 26 marca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45. Ewentualny finał baraży nasza reprezentacja zagra z lepszym starcia Ukraina - Szwecja.

