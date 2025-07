Szykuje się wielki powrót Grosickiego do reprezentacji? Jan Urban wypalił wprost

Konferencja powitalna Jana Urbana zgromadziła wielu dziennikarzy, którzy zasypali nowego selekcjonera reprezentacji Polski pytaniami o to, jak będzie wyglądała reprezentacja za jego kadencji, co z Robertem Lewandowskim i jak będzie wyglądał jego sztab. Nie zabrakło również pytania o przyszłość Kamila Grosickiego, który zdaje się być blisko powrotu do kadry.

Kiedy jasne stało się, że Michał Probierz starci swoją posadę, "Grosik" nagle, już po oficjalnym pożegnaniu dał do zrozumienia, że chciałby wrócić do kadry, kiedy stery przejmie nowy selekcjoner. I oczywiście pytań o tę sprawę nie zabrakło na konferencji powitalnej Jana Urbana. Jak się okazuje, bardzo ceni on Grosickiego.

Zapytali Urbana o powrót Grosickiego. Nowy selekcjoner wypalił od razu

- Słyszałem o tym, że Kamil w dalszym ciągu jest chętny do gry. Kurczę... Szczerze mówiąc, nie wiem, czemu on tak szybko chciał się żegnać z reprezentacją, bo przecież zawsze można to zrobić troszeczkę później. Nie jest to łatwa sytuacja, bo żegnamy kogoś, ale za chwilę wraca. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na bokserów i inne dyscypliny, to się tam dzieje dosyć często - wyznał na konferencji prasowej.

Uwadze Jana Urbana nie umknęło również to, jak Kamil Grosicki prezentował się w barwach Pogoni Szczecin w poprzednim sezonie, strzelając 10 bramek i zaliczając 15 asyst w 39. meczach. Dyspozycja 37-latka sprawia, że nowy selekcjoner nie ma zamiaru zamykać mu drzwi w kadrze, tym bardziej że, na skrzydłach nie ma zbyt wielu zawodników, którzy zamurowaliby tę pozycję.

Grosik jeszcze w tamtym roku, Panie prezesie, był najlepszym piłkarzem Ekstraklasie. Mówimy o kimś, kto naprawdę się wyróżnia. Ja mam duży problem, jeśli chodzi o obsadzenie tej pozycji, na której gra "Grosik". Nie wahałbym się powiedzieć: "Kamil, jesteś gotowy?". Czasami ktoś coś zrobi za szybko.

Jan Urban już może zastanawiać się nad tym, kogo powołać na najbliższe zgrupowanie. Biało-czerwoni we wrześniu zmierzą się z Holandią i Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata.

