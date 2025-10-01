Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szykuje się wielki powrót do kadry, dawno niewidziany gracz na celowniku. Urban decyduje

Paweł Czechowski

Piłkarska reprezentacja Polski już naprawdę niebawem powróci do walki w eliminacjach MŚ 2026 - nim się to jednak stanie "Biało-Czerwonych" będzie jeszcze czekać jeden sparing, a w takich warunkach selekcjoner Jan Urban ma prawo próbować pewnych eksperymentów dotyczących składu. Nie można przy tym wykluczyć, że powołanie otrzyma dawno niewidziany w kadrze futbolista, który obecnie błyszczy na boiskach PKO BP Ekstraklasy.

Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski
Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP

Reprezentacja Polski w piłce nożnej ma za sobą całkiem udane wrześniowe zgrupowanie, w ramach którego "Biało-Czerwoni" zremisowali z faworytem grupy el. MŚ, Holandią, 1:1 i zrewanżowali się Finom za wcześniejszą porażkę w Helsinkach pokonując ich na własnym terenie 3:1.

Kolejna odsłona kwalifikacji do mundialu już 12 października - "Orły" zagrają wówczas w Kownie z Litwą. Trzy dni wcześniej zmierzą się zaś jeszcze w ramach sparingu z drużyną Nowej Zelandii - i niebawem przekonamy się, czy selekcjoner Jan Urban zdecyduje się tu na jakieś mocniejsze eksperymenty lub danie szansy debiutantom, tudzież dawno niewidzianym w kadrze graczom.

Bartłomiej Wdowik wróci do kadry? Piłkarz jest filarem Jagiellonii Białystok

Ciekawe wieści w tej sprawie przekazał Adrian Janiuk, dziennikarz "Faktu". Według jego informacji w sztabie Urbana rozważane jest powołanie Bartłomieja Wdowika, a więc przebywającego obecnie na wypożyczeniu w Jagiellonii Białystok piłkarza portugalskiej Bragi.

Tym samym zawodnik ten może stanąć przed szansą ponownego zaprezentowania się na murawie w koszulce z orzełkiem na piersi po blisko dwóch latach - jego jedyny dotychczasowy mecz w reprezentacji, spotkanie towarzyskie z Łotwą, odbyło się dokładnie 21 listopada 2023 roku, jeszcze za kadencji Michała Probierza.

Na korzyść Wdowika bez dwóch zdań działa pełnia zaufania, jaką darzy go w "Jadze" trener Adrian Siemieniec - od końca lipca ani razu nie zdarzyło się, by 25-latek rozegrał mniej niż 90 minut dla "Dumy Podlasia", zbierając przy tym z reguły bardzo dobre noty.

Reprezentacja Polski walczy o awans na mundial. Drugie miejsce w grupie to absolutne minimum

Reprezentacja Polski zajmuje obecnie drugą pozycję w eliminacyjnej grupie G, mając na swym koncie tyle samo punktów co liderzy z Holandii (10) - warto jednak zaznaczyć, że "Oranje" rozegrali jak dotychczas o jedno spotkanie mniej. Druga lokata to przy tym cel minimum "Biało-Czerwonych" - pozwoli im ona bowiem wystąpić przynajmniej w barażach o MŚ.

Bartłomiej Wdowik zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu z Łotwą
Bartłomiej Wdowik zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu z ŁotwąFOTO OLIMPIK / NurPhotoNur / Photo via AFPAFP
Piłkarz w żółto-czerwonym stroju oddaje rzut rożny na stadionie wypełnionym kibicami, widoczne są linie boczne boiska, chorągiewka narożna i trybuny z publicznością.
Bartłomiej Wdowik w barwach Jagiellonii BiałystokFot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix/East News
Mężczyzna w marynarce i okularach stoi na tle rozmytego tłumu na stadionie sportowym, obserwując wydarzenia na boisku, w otoczeniu osób ubranych w sportowe stroje.
Jan Urban w meczu Holandia - PolskaMaurice van SteenEast News

