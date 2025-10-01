Szykuje się wielki powrót do kadry, dawno niewidziany gracz na celowniku. Urban decyduje

Reprezentacja Polski w piłce nożnej ma za sobą całkiem udane wrześniowe zgrupowanie, w ramach którego "Biało-Czerwoni" zremisowali z faworytem grupy el. MŚ, Holandią, 1:1 i zrewanżowali się Finom za wcześniejszą porażkę w Helsinkach pokonując ich na własnym terenie 3:1.

Kolejna odsłona kwalifikacji do mundialu już 12 października - "Orły" zagrają wówczas w Kownie z Litwą. Trzy dni wcześniej zmierzą się zaś jeszcze w ramach sparingu z drużyną Nowej Zelandii - i niebawem przekonamy się, czy selekcjoner Jan Urban zdecyduje się tu na jakieś mocniejsze eksperymenty lub danie szansy debiutantom, tudzież dawno niewidzianym w kadrze graczom.

Bartłomiej Wdowik wróci do kadry? Piłkarz jest filarem Jagiellonii Białystok

Ciekawe wieści w tej sprawie przekazał Adrian Janiuk, dziennikarz "Faktu". Według jego informacji w sztabie Urbana rozważane jest powołanie Bartłomieja Wdowika, a więc przebywającego obecnie na wypożyczeniu w Jagiellonii Białystok piłkarza portugalskiej Bragi.

Tym samym zawodnik ten może stanąć przed szansą ponownego zaprezentowania się na murawie w koszulce z orzełkiem na piersi po blisko dwóch latach - jego jedyny dotychczasowy mecz w reprezentacji, spotkanie towarzyskie z Łotwą, odbyło się dokładnie 21 listopada 2023 roku, jeszcze za kadencji Michała Probierza.

Na korzyść Wdowika bez dwóch zdań działa pełnia zaufania, jaką darzy go w "Jadze" trener Adrian Siemieniec - od końca lipca ani razu nie zdarzyło się, by 25-latek rozegrał mniej niż 90 minut dla "Dumy Podlasia", zbierając przy tym z reguły bardzo dobre noty.

Reprezentacja Polski walczy o awans na mundial. Drugie miejsce w grupie to absolutne minimum

Reprezentacja Polski zajmuje obecnie drugą pozycję w eliminacyjnej grupie G, mając na swym koncie tyle samo punktów co liderzy z Holandii (10) - warto jednak zaznaczyć, że "Oranje" rozegrali jak dotychczas o jedno spotkanie mniej. Druga lokata to przy tym cel minimum "Biało-Czerwonych" - pozwoli im ona bowiem wystąpić przynajmniej w barażach o MŚ.

Bartłomiej Wdowik zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu z Łotwą FOTO OLIMPIK / NurPhotoNur / Photo via AFP AFP

Bartłomiej Wdowik w barwach Jagiellonii Białystok Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix/East News

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News