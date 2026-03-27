Szwedzi ogłaszają ws. meczu z Polską, wystarczył moment. Szał w Skandynawii
Pomimo początkowych problemów reprezentacja Polski pokonała Albanię 2:1 i awansowała do finału baraży o MŚ 2026. Jednocześnie, w drugim półfinale ścieżki B, Szwecja nie dała szans Ukrainie i zatriumfowała 3:1. Nazajutrz przedstawiciele "Trzech Koron" ogłosili zaś pewne istotne wieści dotyczące zbliżającego się starcia z "Biało-Czerwonymi" - w Skandynawii zapanował mały futbolowy szał związany z tym starciem...
Tuż przed końcem pierwszej połowy meczu Polska - Albania na warszawskim PGE Narodowym doszło do sytuacji, która bez dwóch zdań zmroziła kibiców "Biało-Czerwonych" po nieudanym przyjęciu piłki przez Jana Bednarka do futbolówki dopadł Arber Hoxha i pokonał on Kamila Grabarę.
Na szczęście po zmianie stron Polacy odpowiedzieli bramkami Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, dzięki czemu mogli oni cieszyć się z awansu do finału baraży. Tam tymczasem już czeka ekipa Szwecji.
"Trzy Korony" w swoim półfinale ograły raczej zdecydowanie Ukrainę 3:1, a prawdziwym bohaterem zespołu szwedzkiego został Viktor Gyokeres, napastnik Arsenalu i autor hat-tricka w tej potyczce.
Wielkie zainteresowanie meczem Szwecja - Polska. Bilety rozeszły się na pniu
Nazajutrz zaś pojawiły się istotne informacje dotyczące niechybnego spotkania między podopiecznymi Jana Urbana a Skandynawami - jak ogłosiła szwedzka federacja piłkarska bilety na to współzawodnictwo rozeszły się do ostatniego miejsca.
"Do czwartku kupiło je 25 tysięcy kibiców, lecz po drugiej bramce Szwecji w półfinale barażu z Ukrainą, wygranego ostatecznie przez nas 3:1, sprzedaż ruszyła lawinowo i w nocy z czwartku na piątek rano sprzedaliśmy pozostałe bilety. Polska zamówiła 1800 wejściówek" - orzekł Christoffer Lund, przedstawiciel SvFF, cytowany przez Polską Agencję Prasową.
Jak wskazał PAP, federacja rozpoczęła pierwotną sprzedaż jeszcze w grudniu, zostawiając kibicom opcję zwrotu pieniędzy w przypadku porażki Szwecji z Ukrainą. Strawberry Arena w Solnej, gdzie ma odbyć się spotkanie "Trzech Koron" z "Biało-Czerwonym", może pomieścić maksymalnie 50 tys. osób.
Mundial 2026 jest o krok. Ostatnie wyzwanie Polski w kwestii awansu
Finały baraży strefy UEFA, rozbite na trzy ścieżki, odbędą się 31 marca. Mistrzostwa świata 2026 zostaną tymczasem zainaugurowane 11 czerwca. "Orły" były obecne na na dwóch poprzednich edycjach tej imprezy i miejmy nadzieję, że dojdzie tu do kontynuacji serii...