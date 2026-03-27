Szwedzi nie czekali. Radykalna decyzja przed meczem z Polską. Jednak zmiana
Przed wtorkowym spotkaniem finałowym z Polską -w barażach eliminacji mistrzostw świata - szwedzka federacja piłkarska (SvFF) zdecydowała się wymienić murawę na stadionie w Sztokholmie. Mecz zostanie rozegrany na nawierzchni hybrydowej. - Postanowiliśmy to zrobić ze względu na wagę i stawkę tego spotkania - informuje dyrektor związku, Kim Kaelstroem.
- Zerwaliśmy podłoże ze sztucznej trawy i teraz mamy kompletnie nową murawę typu hybrydowego, składającą się z 80-90 procent trawy naturalnej i 5-20 procent sztucznych włókien. Jest taka sama jak przed rokiem, na której graliśmy mecze eliminacji do MŚ - wyjaśnił dyrektor SvFF, Kim Kaelstroem.
Dodał, że w Sztokholmie jest stosunkowo zimno i właściwa wiosna jeszcze nie nadeszła. Dach stadionu został wiec zamknięty, tak aby było w środku cieplej i żeby trawa doszła jak najszybciej do naturalnego stanu.
Szwecja - Polska. Finał fazy barażowej na nowej murawie. Gospodarze czekają na "Biało-Czerwonych"
- Murawa jest najwyższej możliwej jakości - podkreślił Kaelstroem.
Norweski instytut meteorologiczny YR, który jest najbardziej wiarygodny w Skandynawii, zapowiedział, że w godzinach meczu we wtorek w Sztokholmie panować będzie temperatura ok. 5-6 stopni.
Półfinałowy baraż Skandynawowie rozgrywali w zupełnie innych warunkach. Spotkanie z Ukrainą odbyło się na neutralnym terenie, w Walencji. Ekipa "Trzech Koron" wygrała 3:1.
Mecz Szwecja - Polska odbędzie się we wtorek, 31 marca. Pierwszy gwizdek o 20:45. "Biało-Czerwoni" nie wygrali z tym rywalem na jego terenie od 1930 roku.