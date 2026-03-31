O ile poniedziałkowe treningi obu drużyn odbywały się pod zasuniętym dachem, o tyle sam mecz zostanie rozegrany "pod chmurką". Różnica jest kolosalna - będąc wczoraj tylko na 15 minutach sesji treningowej, można było odnieść wrażenie, że jest się w nieco dusznej hali. Sztokholm wieczorem był bardzo chłodny, jednak podczas treningu Polaków spokojnie można było przechadzać się po obiekcie bez kurtki. Rozegranie meczów w takich warunkach sprawiłoby, że o awansie nie zdecydowałyby tylko umiejętności, lecz wytrzymałość w saunie.