Szwecja - Polska. Bilety na mecz. Czy są jeszcze dostępne? [FINAŁ BARAŻY]
Bilety na mecz Szwecja - Polska. Reprezentacja Polski pokonała w półfinale baraży Albanię 2:1 i dzięki temu zagra w finale. Jej rywalem będzie Szwecja. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie Strawberry Arena w Solnie. Gdzie kupić bilety na mecz Szwecja - Polska. Czy są jeszcze dostępny? Ile kosztują? Wyjaśniamy sytuację związaną z kupnem biletów na finał baraży z udziałem "Biało-Czerwonych".
Reprezentacja Polski wygrała z Albanią 2:1 po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Wszystko zatem potoczyło się zgodnie z planem. "Biało-Czerwoni" muszą jednak postawić ostatni krok, aby awansować na mundial 2026, czyli pokonać Szwedów. Wyjaśniamy, jak wygląda sprawa biletów na mecz Szwecja - Polska w finale baraży.
Bilety na mecz Szwecja - Polska. Gdzie kupić? Czy są dostępne?
Sprzedaż biletów na finał baraży z udziałem reprezentacji Polski została uruchomiona już 12 lutego na portalu bilety.laczynaspilka.pl, gdzie odbywa się oficjalna sprzedaż. Co ważne, ceny na mecze z Ukrainą lub Szwecją różniły się aż o 60 złotych. 260 złotych kosztował bilet na spotkanie z Ukrainą w Walencji na Estadio Ciudad de Valencia, a 200 złotych na potyczkę ze Szwedami w Solnie na Strawberry Arena.
Polski Związek Piłki Nożnej umożliwił kibicom dwa warianty kupna "wejściówek". Zakupu można było dokonać na wybrany mecz lub oba spotkania.
W przypadku zakupu biletu na jeden mecz:
- oznacza prawo wstępu na dane spotkanie
lub
- zwrot środków za zakup biletu, jeśli ten mecz się nie odbędzie
W przypadku zakupu biletu na oba spotkania:
- oznacza prawo wstępu na mecz z udziałem reprezentacji Polski
oraz
- zwrot środków za zakup biletu na spotkanie, do którego nie dojdzie
Zwrot środków za zakup biletu na mecz Ukraina - Polska, który ostatecznie nie dojdzie do skutku, nastąpi po rozstrzygnięciu półfinałów baraży, czyli w ciągu najbliższych godzin/dni.
Bilety na finał baraży i mecz Szwecja - Polska na portalu bilety.laczynaspilka.pl zostały już wyprzedane.