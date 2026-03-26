Szwecja - Polska. Bilety na mecz. Czy są jeszcze dostępne? [FINAŁ BARAŻY]

Aleksy Kiełbasa

Bilety na mecz Szwecja - Polska. Reprezentacja Polski pokonała w półfinale baraży Albanię 2:1 i dzięki temu zagra w finale. Jej rywalem będzie Szwecja. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie Strawberry Arena w Solnie. Gdzie kupić bilety na mecz Szwecja - Polska. Czy są jeszcze dostępny? Ile kosztują? Wyjaśniamy sytuację związaną z kupnem biletów na finał baraży z udziałem "Biało-Czerwonych".

Robert Lewandowski w białej koszulce z numerem 9 świętuje gola podczas meczu Polska - Albania na stadionie.
Robert Lewandowski strzelił jedną z bramek, która pomogła Polsce awansować do finałów baraży

Reprezentacja Polski wygrała z Albanią 2:1 po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Wszystko zatem potoczyło się zgodnie z planem. "Biało-Czerwoni" muszą jednak postawić ostatni krok, aby awansować na mundial 2026, czyli pokonać Szwedów. Wyjaśniamy, jak wygląda sprawa biletów na mecz Szwecja - Polska w finale baraży.

Bilety na mecz Szwecja - Polska. Gdzie kupić? Czy są dostępne?

Sprzedaż biletów na finał baraży z udziałem reprezentacji Polski została uruchomiona już 12 lutego na portalu bilety.laczynaspilka.pl, gdzie odbywa się oficjalna sprzedaż. Co ważne, ceny na mecze z Ukrainą lub Szwecją różniły się aż o 60 złotych. 260 złotych kosztował bilet na spotkanie z Ukrainą w Walencji na Estadio Ciudad de Valencia, a 200 złotych na potyczkę ze Szwedami w Solnie na Strawberry Arena.

Polski Związek Piłki Nożnej umożliwił kibicom dwa warianty kupna "wejściówek". Zakupu można było dokonać na wybrany mecz lub oba spotkania.

W przypadku zakupu biletu na jeden mecz:

  • oznacza prawo wstępu na dane spotkanie

lub

  • zwrot środków za zakup biletu, jeśli ten mecz się nie odbędzie

W przypadku zakupu biletu na oba spotkania:

  • oznacza prawo wstępu na mecz z udziałem reprezentacji Polski

oraz

  • zwrot środków za zakup biletu na spotkanie, do którego nie dojdzie

Zwrot środków za zakup biletu na mecz Ukraina - Polska, który ostatecznie nie dojdzie do skutku, nastąpi po rozstrzygnięciu półfinałów baraży, czyli w ciągu najbliższych godzin/dni.

Bilety na finał baraży i mecz Szwecja - Polska na portalu bilety.laczynaspilka.pl zostały już wyprzedane.

