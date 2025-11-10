Sztab Jana Urbana debatował do późna. Będą dodatkowe powołania do kadry

Do tej pory Jan Urban unikał problemów ze zdrowotną niedyspozycją swoich piłkarzy. Podczas dwóch dotychczasowych zgrupowań właściwie tylko jeden zawodnik wypadł ze względu na kontuzję - w październiku Nicolę Zalewskiego z powodzeniem zastąpił Michał Skóraś. Teraz jednak trener reprezentacji Polski zostanie zmuszony do kombinowania w składzie. Już wcześniej było jasne, że z Holandią nie będą mogli zagrać zawieszeni za kartki Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski, jednak w weekend spłynęło kilka niepokojących informacji ws. kontuzji innych kadrowiczów.

Mowa o trójce - Łukaszu Skorupskim, Janie Bednarku i Karolu Świderskim. Z naszych informacji wynika, że sztab kadry w niedzielę "debatował" do późnych godzin wieczornych, co z tym fantem zrobić. Zwłaszcza w przypadku obrońcy FC Porto, u którego jeszcze wówczas nie było wszystkich danych odnośnie tego, jak poważnego urazu doznał. Bednarek zszedł już w 19. minucie meczu Porto z Famalicao (1:0), a sztab czekał na pełny raport zdrowotny.

Telefon Jacka Jaroszewskiego, lekarza kadry, jest od rana rozgrzany do czerwoności. Już wiemy, że w dwóch przypadkach na pewno nie ma dobrych wiadomości i czeka nas ogłoszenie przynajmniej tylu dowołanych zawodników. Słyszymy, że może być ich więcej ze względu na dynamikę zdarzeń. Na pewno zapadła decyzja o dowołaniu bramkarza. Wiemy też, że nie ma w planach przesuwania piłkarzy z "młodzieżówki", zatem niedzielna informacja o zastąpieniu Kacpra Urbańskiego Wojciechem Urbańskim w reprezentacji U-21 nie ma nic wspólnego z planami Jana Urbana. Chodzi o uraz młodego zawodnika Legii.

Największym problemem byłby brak Jana Bednarka, który za kadencji Jana Urbana jest bardzo mocnym punktem defensywy Biało-Czerwonych. Problemem tym większym, że przy zawieszeniu Przemysława Wiśniewskiego, z podstawowego składu wypadłoby dwóch z trzech środkowych obrońców. Do tego wszystkiego dochodzi kontuzja Skorupskiego, którego jednak z powodzeniem może zastąpić będący w bardzo wysokiej formie Kamil Grabara.

Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News

Jan Urban Foto Olimpik AFP