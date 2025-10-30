Fani reprezentacji Polski oraz Jakuba Błaszczykowskiego zawsze mogli odczuć, że ich idol znajdzie dla nich tyle czasu, ile potrzebują. Dzięki temu może pochwalić się olbrzymim szacunkiem, a miłych słów pod jego adresem nie szczędził, chociażby Artur Szpilka.

Były pięściarz pojawił się w podkaście "sport.pl", gdzie zaczął opowiadać m.in. o zachowaniu Jakuba Błaszczykowskiego. Już na starcie wypowiedzi jasno dał do zrozumienia, że podejście piłkarza do kibiców, robiąc sobie z nimi zdjęcia - bez względu na ich liczbę, zawsze mu się podobało.

Zaczęli skandować nazwisko Błaszczykowskiego. A kadrowicze "pofochani"

- To mi się kiedyś spodobało u Kuby Błaszczykowskiego. Ja zawsze też tak robiłem, ale bardzo mi tym zaimponował - oprócz tego, Kuba Błaszczykowski jest bardzo wyrazistą postacią w piłce nożnej i legendą Wisły - ale już pomijając Wisłę, to jako piłkarz i człowiek jest dla mnie wielkim gościem. Bo ma takie bardzo ludzkie zachowania, pomimo swoich tytułów, statusu finansowego - komplementował byłego piłkarza Szpilka.

Karen Khachanov - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Jedna sytuacja utkwiła Szpilce szczególnie w pamięci. Chodzi o zachowanie byłego kapitana reprezentacji Polski na tle innych kadrowiczów.

Kolega Szpilki przyjechał na jeden z meczów kadry ze swoim dzieckiem i dzięki "Szpili", który skontaktował się z Kamilem Grosickim, miał on możliwość zrobienia sobie zdjęć z piłkarzami w hotelu, gdzie zameldowana była kadra. Jak się okazuje, jedynie dwóch reprezentantów było chętnych do spełnienia marzenia małego kibica.

Tylko Kuba Błaszczykowski i "Grosik" zrobili sobie zdjęcia, a reszta "piłkarzy" poszła, "pofochani". Nie wiem, czy przegrali, czy coś. A on do ostatniego kibica został

Jak wynika z opowieści gwiazdora KSW, fani błyskawicznie nagrodzili byłego kapitana reprezentacji Polski za jego postawę i zaczęli skandować jego nazwisko.

Dodatkowo Szpilka nie ukrywał, że co prawda, choć piłka nożna nie jest najbliższa jego sercu, jednak ogląda mecze reprezentacji Polski i jej kibicuje - szczególnie, kiedy gra ona z Niemcami oraz Rosją.

Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek podczas Euro 2016 PHILIPPE DESMAZES / AFP AFP

Jakub Błaszczykowski Artur BARBAROWSKI/East News East News

Jakub Błaszczykowski Piotr Dziurman/REPORTER East News