Szpilka wbita w Probierza, to widać od razu. Grosicki się nie powstrzymał

6 czerwca reprezentacja Polski rozegrała na Stadionie Śląskim mecz towarzyski z Mołdawią - i spotkanie to miało być wielkim zakończeniem przygody Kamila Grosickiego z kadrą.

Wydawało się już znacznie wcześniej, że "Grosikowi" nie jest po drodze z ówczesnym selekcjonerem Michałem Probierzem - zresztą panowie zaliczyli spięcie jeszcze w dawnych czasach obecności obu w Jagiellonii Białystok. Niemniej niedługo po potyczce z Mołdawianami nastąpił potężny zwrot akcji...

Probierz jak powszechnie wiadomo opuścił ekipę "Biało-Czerwonych" po przegranej 1:2 w el. MŚ 2026. Ster po nim przejął Jan Urban, a Grosicki bardzo prędko dał sygnał, że... chętnie wróciłby w szeregi "Orłów".

Grosicki sprytnie nawiązał do kadencji Probierza. To zachowanie nie zostawia wątpliwości

Tak też się stało, a 37-latek wszedł na boisko w Rotterdamie w drugiej połowie czwartkowego meczu z Holandią. Po wszystkim w sieci poczynił pewną aluzję w kierunku Probierza, wstawiając w relacji na Instagramie swoje zdjęcie z oprawą muzyczną w postaci... piosenki Sylwii Grzeszczak pt. "Małe rzeczy".

O czym dokładnie mowa? Jakiś czas temu zrobiło się głośno o historii, w myśl której były selekcjoner po jednym z meczów miał powiedzieć, że kadrowicze powinni "cieszyć się z małych rzeczy" - nieco później Robert Lewandowski w formie żartu miał puścić w autokarze właśnie wspomniany utwór Grzeszczak, co jednak nie spodobało się szkoleniowcowi. Gdy wybuchła "afera opaskowa" wątek ten był dosyć często przytaczany...

El. MŚ 2026. Przed Polakami kolejny bardzo ważny sprawdzian

"Biało-Czerwoni" - niezmiennie z "Grosikiem" w składzie - już 7 września zmierzą się w rewanżowym starciu el. MŚ z Finami, tym razem na własnym terenie, a konkretnie na... Stadionie Śląskim, czyli tam, gdzie kapitan Pogoni Szczecin jeszcze niedawno żegnał się z zespołem.

