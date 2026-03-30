Szpakowski usłyszał pytanie o mecz ze Szwecją. Nie miał wątpliwości. To atut Polski

Pierwszy mecz barażów o udział w mistrzostwach świata 2026 był dla Polaków pewnie nieco trudniejszy niż można było zakładać. Biało-Czerwoni ostatecznie wygrali 2:1, ale potrzebowali do tego naprawdę dobrej drugiej połowy, w której odrobili bramkę straty. Ostatecznie to Polacy zagrają o mundial w finale.

Tym razem przed pierwszym gwizdkiem sędziego nikt z pewnością nie zakłada, że będzie to dla Biało-Czerwonych łatwy mecz. Szwedzi jawią się jako naprawdę trudny przeciwnik, tym bardziej, że spotkanie finałowe zostanie rozegrane na ich terenie, a tam na Polaków czeka hybrydowa murawa.

Szpakowski wprost. To sądzi o meczu Polaków

O sytuację Polaków został zapytany Dariusz Szpakowski. - Po pierwsze, nie jesteśmy w złej sytuacji, bo nie jesteśmy faworytem w tym meczu. Mówi o tym oficjalnie selekcjoner polskiej reprezentacji i dobrze, bo myślę, że będąc w roli faworyta z Albanią nie czuliśmy się zbyt komfortowo - rozpoczął komentator dla "TVP Sport".

- Na pewno musimy zagrać inaczej niż z Albanią, bo nie pierwsze 10 minut będzie decydujące w super tempie chyba, że strzelimy gola. Futbol nauczył mnie pokory, nauczył mnie wiary do samego końca. Teraz jest czas i pora, żeby napisać nową historię - kontynuował legendarny dziennikarz.

- To jest szalenie ważne spotkanie dla obu ekip. Nie traćmy wiary przed meczem. Wierzmy, że okażemy się lepsi. Przy odrobinie szczęścia powinniśmy do tego mundialu awansować - podsumował. Mecz ze Szwecją już we wtorek 31 marca. Pierwszy gwizdek o godzinie 20:45. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Polska zagra ze Szwecją z finale baraży o mundial.

